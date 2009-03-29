90 درصد صهیونیستها خواستار اشغال مجدد صحرای سینای مصر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ عربستان،بر اساس نظرسنجی یک موسسه اسرائیلی که به مناسبت گذشت سی سال از امضای معاهده سازش میان مصر و رژیم اسرائیل انجام شد،89 درصد شرکت کنندگان با اشغال تمام یا بخشی از صحرای سینای مصر موافق هستند.



این نظرسنجی به بررسی تغییر در گرایشهای افکارعمومی جامعه صهیونیستی از زمان امضای معاهده سازش با مصر تا کنون پرداخته است.



این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه های عربی،مردم مصر بر خلاف حکومت این کشور همچنان با این معاهده مخالف هستند و بر ضرورت قطع روابط با رژیم اشغالگر قدس تاکید می کنند.

کد مطلب 852872