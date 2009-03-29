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۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۵۱

هند یک موشک زمین به زمین کروز آزمایش کرد

هند یک موشک زمین به زمین کروز آزمایش کرد

با ادامه مسابقه تسلیحاتی میان دهلی و اسلام آباد، هند یک موشک زمین به زمین کروز را به صورت موفقیت آمیز آزمایش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مرکز تحقیقات نظامی ارتش دهلی از انجام موفق آزمایش یک موشک مافوق صوت زمین به زمین کروز مدل" براهموس" خبر داده و از آمادگی برای استقرار آن در ارتش خبر داد.

این سومین آزمایش موشکی هند از ماه ژوئن است که با همکاری روسیه ممکن شده است.

این آزمایش موشکی از مرکز پرتاب موشک خودکار "پوخران" در غرب "راجستان" در نزدیکی مرزهای پاکستان انجام شده و با موفقیت به اهداف تعیین شده اصابت کرد.

تعدادی از مقامهای نظامی هند در محل انجام این آزمایش موشکی حضور یافتند.

کد مطلب 852873

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