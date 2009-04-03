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۱۴ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۳۰

پورعسگر به مهر خبر داد:

شبیه سازی مسابقات داخلی قایقرانی با رقابتهای آسیایی/ نیاز به تدارکات خارجی

شبیه سازی مسابقات داخلی قایقرانی با رقابتهای آسیایی/ نیاز به تدارکات خارجی

رئیس کمیته آبهای آرام فدراسیون قایقرانی از شبیه سازی مسابقات قهرمانی کشور داخل ایران با رقابتهای قهرمانی آسیا خبر داد.

علی پورعسگرپرست در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برپایی اولین اردوی تدارکاتی قایقرانان در سال 88 گفت: نخستین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی قایقرانی آبهای آرام از پنجم فرورین ماه در انزلی(بانوان) و تهران(مردان) آغاز و تا 21 روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برنامه تمرین قایقرانان به مانند فصل گذشته با تمرینات بدنسازی و قدرتی پیگیری می شود اما هرچه به رقابتهای قهرمانی آسیا در مهرماه سال جاری نزدیک تر می شویم تمرینات پاروزنان سرعتی تر خواهد شد.

رئیس کمیته آبهای آرام خاطرنشان کرد: ما برای آماده سازی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2009(مهرماه سال جاری- تهران) نیاز به برنامه های تدارکاتی خارج از کشور داریم ، به همین منظور شرکت در چند مسابقه ، کاپ جهانی و اردوی تدارکاتی خارج از کشور را پیش بینی کرده ایم.

وی تصریح کرد: ما برای دومین بار میزبان مسابقات قهرمانی آسیا در تهران هستیم و در تلاشیم تا تمامی امکانات را برای هرچه بهتر برگزار شدن این دیدارها فراهم کنیم.

پورعسگر ادامه داد: به همین دلیل با شبیه سازی مسابقات قهرمانی کشور در اردیبهشت ماه سال جاری، زمینه خوبی را برای شناخت نقاط ضعف و قدرت خود فراهم کرده ایم و امیدواریم قایقرانان نیز از این فرصت برای آشنایی با فضای برگزاری مسابقات با دو دستگاه اتواستارت و فتو فینیش استفاده کنند.

کد مطلب 852942

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