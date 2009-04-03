شبیه سازی مسابقات داخلی قایقرانی با رقابتهای آسیایی/ نیاز به تدارکات خارجی

علی پورعسگرپرست در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برپایی اولین اردوی تدارکاتی قایقرانان در سال 88 گفت: نخستین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی قایقرانی آبهای آرام از پنجم فرورین ماه در انزلی(بانوان) و تهران(مردان) آغاز و تا 21 روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برنامه تمرین قایقرانان به مانند فصل گذشته با تمرینات بدنسازی و قدرتی پیگیری می شود اما هرچه به رقابتهای قهرمانی آسیا در مهرماه سال جاری نزدیک تر می شویم تمرینات پاروزنان سرعتی تر خواهد شد.

رئیس کمیته آبهای آرام خاطرنشان کرد: ما برای آماده سازی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2009(مهرماه سال جاری- تهران) نیاز به برنامه های تدارکاتی خارج از کشور داریم ، به همین منظور شرکت در چند مسابقه ، کاپ جهانی و اردوی تدارکاتی خارج از کشور را پیش بینی کرده ایم.

وی تصریح کرد: ما برای دومین بار میزبان مسابقات قهرمانی آسیا در تهران هستیم و در تلاشیم تا تمامی امکانات را برای هرچه بهتر برگزار شدن این دیدارها فراهم کنیم.

پورعسگر ادامه داد: به همین دلیل با شبیه سازی مسابقات قهرمانی کشور در اردیبهشت ماه سال جاری، زمینه خوبی را برای شناخت نقاط ضعف و قدرت خود فراهم کرده ایم و امیدواریم قایقرانان نیز از این فرصت برای آشنایی با فضای برگزاری مسابقات با دو دستگاه اتواستارت و فتو فینیش استفاده کنند.