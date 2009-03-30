۱۰ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۵۲

اوباما :

آمریکا درپی استفاده از نیروی زمینی در پاکستان نیست

رئیس جمهور آمریکا در اشاره به استراتژی جدید ایالات متحده در مبارزه با طالبان و القاعده، استفاده از نیروی زمینی در پاکستان را در دستور کار واشنگتن ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما گفت: آمریکا پس از مشورت با اسلام آباد، مبارزه با سران القاعده در پاکستان را از سرخواهد گرفت.

وی از عدم استفاده از نیروی زمینی ایالات متحده در مبارزه با القاعده در پاکستان خبر داد.

اوباما اخیرا استراتژی جدید آمریکا در مبارزه با طالبان و القاعده را اعلام کرد و حامد کرزای و آصف علی زرداری روسای جمهوری افغانستان و پاکستان از این استراتژی که بر کمک گرفتن از همسایگان این کشورها در مبارزه با تروریست ها تاکید دارد استقبال کردند.

در استراتژی جدید اعلام شده از سوی اوباما بر مبارزه با طالبان محلی در پاکستان به منظور ناامن کردن منطقه برای القاعده تاکید شده است.

