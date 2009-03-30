به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد این کمدی خانوادگی به کارگردانی راب لترمن و کانراد ورنون در 4104 سینما روی پرده است و متوسط فروش آن در هر سینما حدود 14 هزار دلار بود.

"هیولاها در برابر بیگانگان" با 2/58 میلیون دلار بهترین فروش افتتاحیه سال 2009 تاکنون را رقم زد. رکورد قبلی در اختیار "نگهبانان" ساخته زاک اسنایدر بود که در هفته اول ماه مارس با 2/55 میلیون دلار کار خود را آغاز کرد.





صحنه‌ای از فیلم انیمیشن "هیولاها در برابر بیگانگان"

ریس ویترسپون، رین ویلسن و استفن کولبرت از صداپیشه‌های "هیولاها در برابر بیگانگان" هستند که اولین بار در دنیا از هفته پیش در روسیه و اوکراین روی پرده رفت.

داستان درباره زنی جوان به نام سوزان مورفی است که در روز عروسی خود بر اثر برخورد یک شهاب‌سنگ به هیولایی به نام جینورمیکا تبدیل و به دنبال آن با دولتی مخفی متشکل از افرادی مانند خود همراه می‌شود.

زمانی که یک فرمانده بیگانه به زمین حمله می‌‌کند، جینورمیکا و متحدان جدید او برای رهایی سیاره وارد عمل می‌شوند. ست روگن، هیو لوری، کیفر ساترلند، رنی زلوگر و جان کراسینسکی از دیگر صداپیشه‌های انیمیشن درجه PG "هیولاها در برابر بیگانگان" هستند.

رده دوم فروش هفتگی از آن تریلر ترسناک "حضور ارواح در کانکتیکات" به کارگردانی پیتر کورنول شد که در هفته نخست اکران در 2732 سینما 23 میلیون دلار فروش داشت.

ویرجینیا مدسن، مارتین داناوان و الیاس کوتئاس در این فیلم بازی می‌کنند و داستان درباره زوجی است که به خاطر مسائل مربوط به سلامتی پسرشان به خانه‌ای ویکتوریایی در شمال کانکتیکات نقل مکان می‌کنند، اما به زودی باید با گذشته پرآشوب این خانه و نیروهای فراطبیعی ساکن در آن روبرو شوند.



تریلر آخرالزمانی "آگاه" با بازی نیکلاس کیج که هفته پیش پرفروشترین فیلم آمریکا بود، این هفته 40 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 7/14 میلیون دلار ضمن اینکه فیلم سوم شد، مجموع فروش خود را در دو هفته به 2/46 میلیون دلار رساند.

فیلم کمدی "دوستت دارم، رفیق" ساخته جان هامبورگ نیز در دومین هفته اکران در 2717 سینما 6/12 میلیون دلار فروخت و در رده چهارم قرار گرفت. این فیلم تاکنون 37 میلیون دلار فروش داشته است.

کمدی رومانتیک "فریب" به کارگردانی تونی گیلروی با 6/7 میلیون دلار فیلم پنج هفته شد و مجموع فروش خود را پس از دو هفته به 6/25 میلیون دلار رساند. فیلم افسانه‌ای علمی "مسابقه برای رسیدن به کوهستان جادو" با بازی دواین "راک" جانسن رده ششم جدول فروش این هفته را از آن خود کرد.

این فیلم در سومین هفته نمایش در 3268 سینما 6/5 میلیون دلار به دست آورد و 3/53 میلیون دلاری شد. فیلم اکشن "12 راند" ساخته رنی هارلین به عنوان دیگر فیلمی که از این هفته به طور گسترده اکران شده کمتر از انتظار ظاهر شد و با تنها 3/5 میلیون دلار فروش در 2331 سینما در جایگاه هفتم قرار گرفت.

جان سنا و اشلی اسکات در این فیلم بازی می‌کنند و داستان درباره دنی فیشر، یک کارآگاه پلیس نیوارلئانز است که متوجه می‌شود تروریستی بدنام دوست او را ربوده است. دنی باید برای نجات این دختر 12 مرحله خطرناک را با موفقیت پشت سر بگذارد.

رنی هارلین کارگردان "12 راند" متولد سال 1959 در فنلاند و سازنده فیلم‌هایی چون "جان سخت 2"، "صخره‌نورد"، "جزیزره کات‌تروت"، "دریای عمیق آبی" و "جن‌گیر: آغاز" است.

"نگهبانان" اسنایدر در هفته چهارم نمایش 755/2 میلیون دلار فروش داشت و فیلم هشتم شد. این پروژه 150 میلیون دلاری تاکنون 3/103 میلیون دلار فروخته است.

تریلر "ربوده‌شده" با بازی لیام نیسن نیز در 1961 سینما 75/2 میلیون دلار فروخت و ضمن اینکه در رده نهم قرار گرفت مجموع فروش خود را پس از 9 هفته به 137 میلیون دلار رساند.

تریلر ترسناک "آخرین خانه سمت چپ" به کارگردانی دنیس ایلیادیس نیز با 6/2 میلیون دلار فروش در 1961 سینما در رده دهم قرار گرفت. فروش این فیلم پس از سه هفته 4/28 میلیون دلار شده است.

به لطف افتتاحیه بسیار خوب انیمیشن "هیولاها در برابر بیگانگان" مجموع فروش فیلم‌ها در بازار آمریکای شمالی پس از چند هفته کاهش در مقایسه با موعد مشابه سال قبل بیشتر شد. فیلم‌ها این هفته 148 میلیون دلار به دست آوردند که به نسبت پارسال 39 درصد بیشتر بود.

درآمد حاصل از فروش فیلم‌ها از ابتدای سال 2009 تاکنون نیز در مقایسه با پارسال رقمی 38/2 میلیارد دلاری و 12 درصد بیشتر از پارسال است.