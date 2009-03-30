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۱۰ فروردین ۱۳۸۸، ۱۳:۵۳

گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

خبرگزاری مهر - گروه استانها: اخبار سازمان تبلیغات اسلامی در استانهای آذربایجان غربی، خراسان شمالی، اردبیل و شهرستانهای هرند، تفرش و ازنا را در خبرگزاری مهر می خوانید.

- موسسه فرهنگی و اطلاع ‌رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ویژه‌ نامه «سرود سپید سبزه‌ زار» را به مناسبت فرارسیدن سال 1388 منتشر کرد.

- با حضور سرپرست اداره تبلیغات اسلامی، کارشناس آموزش اداره ‌کل تبلیغات اسلامی استان، اعضای شورای هیئت مذهبی و کانون مداحان شهرستان هرند، مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی تخصصی هیئت مذهبی بخش جلگه برگزار شد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: تا پایان سه ماهه اول سالجاری 10 باب خانه عالم در مناطق روستایی استان به بهره برداری می رسد.

- معاون اداری و مالی اداره‌ کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: ساخت خانه‌ های عالم، زمینه ‌ساز توسعه فرهنگی در روستا‌ها است.

- مسئول دارالقرآن الکریم اداره ‌کل تبلیغات اسلامی اردبیل گفت: رویکرد و اولویت جدید دارالقرآن الکریم در سالجاری بازبینی عمیق فعالیتهای قرآنی در استان است.

- گفتمان دینی با موضوع «حجاب» در مدرسه راهنمایی دخترانه سرهنگ غفوری شهرستان تفرش برگزار شد.

- اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ازنا اقدام به اعزام مبلغ به روستاهای تابعه این شهرستان تحت عنوان طرح راهیان نور کرد.

کد مطلب 852990

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