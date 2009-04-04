به گزارش خبرنگار مهر، سال 87 روزهای پرفراز و نشیبی برای فدراسیون دوومیدانی بود، کسب هفت سهمیه المپیک برای نخستین بار، برگزاری مسابقات بین المللی داخل سالن آسیا، شکسته شدن رکورد آسیا توسط پرتابگردیسک ایران، حضور سایپا در آخرین روزهای سال به عنوان حامی مالی برنامه های فدراسیون منجر به رضایت سید مصطفی کریمی از فعالیت های صورت گرفته توسط فدراسیون دوومیدانی در سال گذشته شده است.

البته برخی ناملایمات چون کمبود اعتبارات، ناکامی در کسب مدال درالمپیک، آسیب دیدگی احسان حدادی پیش از بازیهای المپیک 2008، حضور کمرنگ باشگاه ها در رقابتهای لیگ از جمله مواردی بود که رئیس فدراسیون دوومیدانی از بروز آنها ابراز نگرانی کرد. مصطفی کریمی به دنبال این مسائل در تلاش است تا حضور حامیان مالی را در سال جاری پر رنگ تر کند.

به اهداف خود رسیده ایم

سید مصطفی کریمی رئیس فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های اجرا شده در سال 87 گفت: کسب هفت سهمیه المپیک در رشته های پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، دوهای 800 و 1500 متر و هفتگانه توسط دوندگان ایران موفقیت خوبی بود و باعث شد تا به تمامی اهداف خود برسیم. هرچند نتوانستیم در این رقابتها به نتیجه خوبی دست یابیم اما باز شدن پای دوومیدانی کاران به بازیهای المپیک نشان از موفقیت های آتی این رشته دارد.

حضور کمرنگ حامیان مالی در لیگ سال 87

رئیس فدراسیون دوومیدانی در ادامه وضعیت لیگ سال 87 را تشریح کرد و گفت: این رقابتها به لحاظ نزدیکی به بازیهای المپیک از اهمیت بسزایی برای ورزشکاران برخوردار بود هر چند که حضور کمرنگ حامیان مالی و کاهش بودجه تیم ها مشکلات بسیاری را برای دوندگان و حتی فدراسیون بوجود آورد. به طوریکه برخی از دوندگان مطرح به خاطر نداشتن اسپانسر با مشکلات زیادی روبرو بودند و مجبور شدیم آنها را در هیئت فدراسیون یا تیم های استانی حمایت کنیم. متاسفانه دراین سال شرایط تیم های مطرح لیگ نیز ناپایدار بود به طوریکه تیم دانشگاه آزاد با داشتن کارنامه ای درخشان از این رقابتها کناره گیری کرد تا دغدغه فکری فدراسیون برای حل مشکل دوومیدانی کاران بیش از پیش شود.

همه در حق دوومیدانی کوتاهی می کنند

کریمی با انتقاد از رسانه ها و مسئولین در خصوص برخورد با دوومیدانی گفت: دوومیدانی رشته مادر همه ورزش هاست اما متاسفانه در کشور ما مورد بی مهری قرار می گیرد. واقعیت این است که رسانه ها و سایرین در حق این رشته کوتاهی می کنند.

لیگ سال 88 پررنگ می شود

رئیس فدراسیون دوومیدانی که از شرایط برگزاری لیگ سال گذشته رضایت کاملی ندارد، افزود: برای کاهش مشکلات لیگ در سال جاری رایزنی های بی شماری را آغاز کرده ایم. در حال حاضر سایپا به عنوان یک حامی مالی با قدرت وارد حوزه دوومیدانی شده است. دانشگاه آزاد نیز به احتمال زیاد در سال جاری به لیگ بازمی گردد. ذوب آهن و فولاد نیز به عنوان دو قطب خوب از استان اصفهان می آیند ونفت نیز همچون سنوات گذشته با قدرت در لیگ باقی است. با این شرایط امیدواریم در سال 88 بسیاری از مشکلات لیگ باشگاه های کشور کمرنگ تر شود.

حضور مربیان خارجی از سر ناچاری است

وی در پاسخ به این سوال که چرا تنها از مربیان بلوک شرق برای هدایت دوندگان استفاده می شود گفت: مربیان خارجی بلوک شرق دربرخی از بخش ها مانند پرتاب و پرش ها کمک خوبی به توسعه دوومیدانی ایران کرده اند و با در نظر گرفتن این موارد حضور آنها به سود ما تمام می شود. اما در دیگر مواد دوومیدانی به دلیل درخواست مبالغ بالای دستمزد مربیان درجه اول، نمی توانیم از مربیان کشورهای مطرح اروپایی استفاده کنیم.

پنج میلیارد تومان بودجه می خواهیم

وی به کمبود اعتبارات در سال 87 اشاره کرد و گفت: ما در سال 88 دوران پرکاری را پیش رو داریم . برگزاری مسابقات کشورهای اسلامی، آماده سازی تیم برای این رقابتها، مسابقات جهانی و آماده سازی برای بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو از جمله مهمترین برنامه های پیش روی فدراسیون است. با در نظر گرفتن این برنامه ها بودجه ای معادل 5 میلیارد تومان را می خواهیم. سازمان این مبلغ را پذیرفته است و باید ببینیم در نهایت چه میزان به ما تخصیص داده خواهد شد.

تلاش می کنیم بانوان در همه بخش ها حضور داشته باشند

مصطفی کریمی با تاکید بر اینکه فدراسیون فرقی بین برنامه های بانوان ومردان نخواهد گذاشت، گفت: برای ما بودجه و سرمایه بخش بانوان و مردان فرقی ندارد. کارهای خوبی در بخش بانوان شروع شده است و عملکرد ما در این بخش رو به جلو است به همین دلیل تلاش می کنیم در همه برنامه های سال 88 بانوان حضور داشته باشند. یکی از برنامه های مهم فدراسیون در سال جاری کسب ورودی جهانی است که قطعا در بخش مردان موفق به دریافت این مجوز خواهیم شد اما در بخش زنان شانس کمی برای کسب ورودی داریم.

دوومیدانی سال پرکاری پیش رو دارد

رئیس فدراسیون دوومیدانی سال 88 را سال پرترافیکی برای این رشته خواند و اظهار داشت : ما امسال به غیر از مسابقات داخلی ، لیگ، برنامه های استعدادیابی و تامین تجهیزات رقابتهای بین المللی مهمی را پیش رو داریم. مسابقات قهرمانی آسیا و کسب ورودی جهانی، مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا، میزبانی مسابقات داخل سالن آسیا در ابتدای سال 2010، میزبانی مسابقات کشورهای اسلامی و قهرمانی نوجوانان آسیا از جمله برنامه های دوومیدانی در این سال است.