به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی فاکس بیزنس، توانایی زنان در انجام مشاغل گوناگونی که در گذشته مختص مردان بوده تمایل و انگیزه آنها را برای کار بیشتر و ارتقای شغلی افزایش داده است و حاضر نیستند با مادر شدن نیز بیشتر در خانه بمانند.

پذیرش نیروی کار متخصص ، افزایش تحصیلات دانشگاهی و فشارهای مالی و اقتصادی بر زنان موجب شده این گروه تمایل داشته باشند به مشاغلی روی آورند که بخش اعظمی از وقت خود را در خارج از منزل بگذرانند.

جالب اینجاست که در گذشته کارهایی که نیاز به رفت و آمد جاده ای داشت منحصرا در اختیار مردان بوده اما در حال حاضر زنان حاضرند در مشاغل پر رفت و آمد و حتی بین شهری نیز کار کنند.

تقسیم کار در منزل امکان ادامه شغل های خارج از منزل را برای زنان فراهم کرده و در عوض زنان نیز در تقسیم هزینه های خانواده سهیم هستند.

اکنون زنان و مردان به یک نسبت خواهان مشغول شدن در مشاغل مختلف هستند و در این راه مادر شدن نیز مانع فعالیتهای شغلی زنان نمی شود زیرا بسیاری ازآنها انگیزه ای قوی برای داشتن استقلال مالی دارند.