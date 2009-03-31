به گزارش خبرگزاری مهر، ایرانیان مقیم ایتالیا در رم پایتخت این کشور آغاز سال نو هجری خورشیدی و عید باستانی نوروز را جشن گرفتند.

فریدون حق بین" کفیل سفارت ایران درایتالیا دراین مراسم به برخی از رویدادها و پیشرفت های ایران در سال1387 اشاره کرد و گفت: شکوفایی و به بار نشستن تلاش دانشمندان جوان و متعهد ایران اسلامی در زمینه‌های گوناگون ازجمله انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره امید به فضا سبب شد تا سال گذشته سالی توام با موفقیت های چشمگیر برای ایران اسلامی باشد.

وی ورود انقلاب اسلامی به دهه چهارم و گرامیداشت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال گذشته را نیز نقطه عطفی درتاریخ انقلاب اسلامی ایران برشمرد که سال 1387 را در تاریخ ایران ماندگار کرد.

ایرانیان مقیم فرانسه و فرانسویان علاقمند به فرهنگ ایران با حضور در چند برنامه فرهنگی و هنری که به وسیله مراکز مختلف تدارک دیده شده بود، نوروز 1388 را جشن گرفتند.

خانه فرهنگ ایران وابسته به رایزنی فرهنگی با تدارک کنسرت موسیقی در یک مرکز فرهنگی پاریس و شهر استراسبورگ و نیز مراسم حافظ خوانی و نمایشگاه عکس در خانه فرهنگ، فضایی فرهنگی را برای گردهمایی نوروزی ایرانیان مقیم فرانسه فراهم آورد.

به مناسبت فرارسیدن سال جدید شمسی مراسم جشن باستانی عید نوروز به همت رایزنی فرهنگی ایران و انجمن ایرانیان و دوستداران ایران با حضور جمع کثیری از ایرانیان مقیم یونان در شهر آتن برگزار شد.

در این مراسم که تعدادی از هنرمندان ایرانی حضور داشتند قطعاتی از موسیقی سنتی توسط این گروه اجرا شد.

در این مراسم "مهدی هنردوست" سفیر کشورمان ضمن تبریک سال نو به جمع ایرانیان حاضر و همچنین خوش آمدگویی به میهمانان یونانی، آمادگی سفارت ایران را برای ارایه کمک به انجمن ایرانیان در جهت حفظ و پاسداشت از فرهنگ کهن ایرانی اعلام کرد.

هنردوست با اشاره به فرهنگ کهن ایران گفت: ایرانیان به فرهنگ و تمدن خود افتخار می کنند و از برگزار کنندگان این مراسم در راستای زنده نگاه داشتن و حفظ سنن دیرینه ایران، قدردانی کرد.

در اتریش هم این مراسم به همت رایزنی فرهنگی ایران در وین با حضور بیش از 700 تن از هموطنان مقیم و علاقمندان فرهنگ و هنر ایرانی از ملیت‌های مختلف سه‌شنبه 4 فروردین 88 در شهر وین برگزار شد.

مراسم جشن عید باستانی ایران همزمان با تحویل سال نو توسط سفارت ایران و انجمن ایرانیان و با همکاری رایزنی فرهنگی جمعه 30 اسفند 87 در محل باغ سفارت با شرکت جمع کثیری از ایرانیان مقیم در لبنان برگزار شد.

در این مراسم پس از برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر و تلاوت آیاتی از کلام الله و پخش سرود ملی ایران، «شیبانی» سفیر جمهوری اسلامی ایران، «رئیس زاده» رایزن فرهنگی و یکی از اعضای انجمن ایرانیان سخنانی کردند و در ادامه پیام نوروزی مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری مستقیماً از تلویزیون ایران پخش شد.

شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید و تشکر از حضور ایرانیان گفت: امیدوارم در سال جدید مردم ایران همچون سال گذشته مسیر پیشرفت و ترقی را طی نمایند و شاهد دستاوردها و خلاقیت‌های بیشتر تلاشگران ایرانی باشیم.

صدها نفر از ایرانیان مقیم چین در مراسم جشنی آغاز سال 1388 خورشیدی را گرامی داشتند. در این مراسم که از سوی سفارت ایران در چین با همکاری رایزنی فرهنگی به مناسبت فرارسیدن سال نو برگزار شد، علاوه بر ایرانیان مقیم؛ شماری از سفرا و دیپلماتهای کشورهای اسلامی و فارسی‌زبان حضور داشتند.

به همت رایزنی فرهنگی سفارت ایران در روسیه نیز مراسمی، در روز جمعه 30/12/87 و در محل خانه هنرمندان مسکو جشن باشکوه نوروز برگزار شد.

در این مراسم که با حضور سفیر ایران، رایزن فرهنگی ، ایرانیان، ایرانشناسان، اساتید زبان فارسی و سایر علاقه مندان به ایران و نوروز، برگزار گردید، پس از اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت قرآن کریم، ابراهیمی رایزن فرهنگی و مهندس سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن خیر مقدم به حضار، سال جدید را به شرکت کنندگان تبریک گفته و سالی سرشار از موفقیت و سعادت را برای ایشان، آرزو نمودند.

همچنین مراسم دیگری بر اساس یک سنت دیرین، در اوفا مرکز جمهوری باشقیرستان روسیه، برگزار شد.

" جشن نوروز" عنوان برنامه‌ای بود که در ششم فروردین‌ماه، در سالن اجتماعات مرکز گفتگوی تمدنهای دانشگاه um مالزی به میزبانی باشگاه یونسکو و با حمایت رایزنی فرهنگی ایران در مالزی و مرکز گفتگوی تمدن های دانشگاه یوام و با حضور دکتر عزیزان رئیس مرکز و حجت‌الاسلام محمد حسن واحدی رایزن فرهنگی ایران و جمعی از اساتید و دانشجویان ایرانی و غیرایرانی این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم ابتدا عزیزان بهارالدین رئیس مرکز گفتگوی تمدنها در دانشگاه یوام در سخنانی کوتاه ضمن ارج نهادن به آیین باستانی نوروز گفت: برپایی چنین مراسمی باعث ایجاد فرهنگ تفاهم و تعادل خواهد شد، موضوعی که در اکثر نقاط دنیا مورد غفلت واقع شده است. بشر امروزی برای ایجاد هماهنگی و همانندی در راستای زندگی بهتر نیازمند ایجاد پل بین فرهنگ هاست. برپایی جشن نوروز درچنین فضایی که اکثر میهمانان آن دانشجویان خارجی دانشگاه یوام می باشند در راستای همین هدف است.

در ارمنستان نیز در اولین روز سال نو سالن سرخ دانشکده پزشکی شاهد حضور انبوه ایرانیانی بود که برای تبریک و تهنیت به یکدیگر و استفاده از برنامه‌های فرهنگی در آنجا جمع شده بودند. در این برنامه علاوه بر دانشجویان، ایرانیان مقیم، اعضای نمایندگیهای ایران، شماری از جهانگردان ایرانی نیز حضور یافته و از آن برنامه بهره مند شدند.

مراسم ویژه گرامی‌داشت آغاز سال نو ونوروز 88 روز جمعه مورخ سی ام اسفند ماه همزمان با آغاز سال جدید در محل اقامتگاه سفیر ایران در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار شد.

دراین مراسم، پس از پخش پیام نوروزی مقام معظم رهبری، رسول مومنی، سفیر ایران در حراره ضمن تبریک عید سعید نوروز 88 به همه ایرانیان مقیم زیمبابوه و با اشاره به اهمیت پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال جدید به نتایج پیروی ارگانهای دولتی وغیر دولتی ایران در این کشور از درسهای عملی پیام مقام معظم رهبری در سال گذشته با عنوان " نوآوری وشکوفایی " اشاره کرد و با توجه به تلاش بخشهای مختلف ایرانی در دستیابی به فعالیتهای تحول‌زا و نو در زمینه‌های گوناگون و از ارگانهای ایرانی و بالاخص رایزنی فرهنگی، و دیگر ارگانها به جهت برنامه‌ریزی وفعالیتها در مسیر پیام مقام معظم رهبری در سال گذشته تشکر وقدردانی کرد.

به مناسبت فرا رسیدن سال نو مراسم جشن با شکوهی درسالن اجتماعات مرکز آموزش اداره آموزش وپرورش استانبول با حضور آقای فتاح وزیر نیرو، سرکنسول ایران در استانبول، اعضای انجمن خیریه ایرانیان، اعضای انجمن تجار ایرانی مقیم ترکیه و خانواده ایشان، کارکنان نهادهای مختلف ایران و دانشجویان زبان وادبیات فارسی برگزار شد.

با فرارسیدن عید سعید نوروز وعید باستانی ایرانیان مرسامی نیز با حضور صدها نفر از ایرانیان مقیم ، دانشجویان و کارکنان نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا جشن گرفته شد.

در این مراسم که از طرف رایزنی فرهنگی ایران در سالن بزرگ اجتماعات کتابخانه ملی آنکارا برگزارشد، بهمن حسین پور سفیر ایران در آنکارا، کمال فاخر گنچ قائم مقام وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، دیپلماتهای چند کشورهای همسایه ، رییس کتابخانه ملی آنکارا ، گروهی از شهروندان ترکیه‌ای و شمار قابل توجهی از ایرانیان شرکت کردند.

برنامه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط یکی از دانشجویان شروع شد. سپس حسین پور فرارسیدن بهار طبیعت را که عید زندگی و نشانه ماندگاری از فرهنگ ایرانی و ایرانیان است، به ایرانیان و میهمانان شرکت‌کننده تبریک گفت و اضافه کرد : گرامیداشت نوروز، بزرگداشت انسان و انسانیت و شکر نعمتهای الهی است.

وی تاکید کرد: امروزه بشریت به نوروز محتاج است زیر آشتی انسان با انسان و انسان با طبیعت امروز بیش از هر دوره دیگری موضوع روز جهانی و بشریت است.

حسین پور گفت: سالی که گذشت سالی سرشار از تلاش و سازندگی کشور و همچنین کوشش برای یکپارچگی ملی و اتحاد ملت اسلامی بود. در عرصه منطقه ای، بین‌المللی و سیاسی جهان هم پیشرفتهای نظام جمهوری اسلامی ایران چشمگیر بود. ابهت ملت ما و نگاه مردم ما نسبت به ملتهای جهان در همه حوادث آشکار شد و عزم راسخ ملی ما نیز در زمینه‌های علمی در تحرک اقتصادی برهمگان روشن گردید.

فاخر گنج نیز ضمن ابراز خرسندی از اینکه در چنین روزی در جمع ایرانیان است ابراز خرسندی کرد و گفت : از طرف ارطغرل گونای وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه نوروز را به همه ایرانیان تبریک می‌گوید.

فاخر گنج گفت: نوروزعیدی است که در جعرافیای وسیعی از منطقه و در راس آن ایران جشن گرفته می‌شود و ترکها نیز این عید را گرامی می‌دارند.

در سنگال نیز مراسم جشن نوروز 1388 در محل اقامتگاه سفیر ایران توسط سفارت ایران با همکاری مرکز فرهنگی ایران و با شرکت و حضور مقامات دولتی سنگال مانند «شیخ تیجان سی» وزیر کشور سنگال، نماینده ریاست جمهوری سنگال، آیت ا.. اشرفی نماینده مقام معظم رهبری و ایرانیان مقیم، لبنانیها و دانشجویان سنگالی دپارتمان زبان فارسی برگزار شد.

در این مراسم آیت ا.. اشرفی نماینده مقام معظم رهبری ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال 1388 و آرزوی سالی سرشار از نعمات و برکات الهی برای همگان و عموم ایرانیان، مطرح نمود: ایرانیان در طول تاریخ مورد هجمه و تحقیر اقوام دیگر قرار داشتند به طوری که علیرغم هوشمندی و ذکاوت به آنها قبولانده بودند که قادر به پیشرفت و توسعه نیستند؛ ولیکن با شروع انقلاب اسلامی و پیروزی آن به رهبری حضرت امام خمینی(ره)، ایرانیان به خود باوری رسیدند و توانستند در زمینه های مختلف علمی و فنآوریهای جدید به موفقیت و پیشرفت دست یابند. اکنون فرندان مسلمان ایران در همه جای جهان و در تمامی عرصه های بین المللی پرچم ایران را برافراشته اند و این امر تنها با ایمان به خدا و توسل به ائمه اطهار (ع) و پیروی از مکتب اهل البیت(ع) محقق شده است. شکوفا شدن استعدادهای فرزندان ایران موجبات سربلندی کشور ما را در آینده تثبیت خواهد نمود.

در کرواسی هم مراسم سال نو ایرانی در هتل وستین شهر زاگرب با حضور میلان باندیچ شهردار شهر زاگرب، ایرانیان مقیم، مقامات فرهنگی و سیاسی، برانکو ایوانکویچ سرمربی تیم دینامو زاگرب، ایراندوستان و جمعی از کروات هایی که به ایران سفر داشته اند و یا در ایران اقامت داشته اند روز شنبه یکم فروردین ماه در هتل وستین شهر زاگرب برگزار شد.

سید احسان قاضی زاده هاشمی رایزن فرهنگی کشورمان در کرواسی ضمن ابراز خشنودی از حضور ایراندوستان در این مراسم اظهار داشت: نوروز برای ما فصل تازه ای برای نو زیستن و مرور خاطرات شیرین گذشته است و مراسم امشب گرامیداشت مهمترین واقعه فرهنگی و باستانی ایرانیان است و ازاینکه شاهد حضور خوب ایراندوستان حقیقی هستیم بسیار خوشنودیم و این را نشان پاسداشت فرهنگ و تمدن کشورمان می‌دانیم.

در ادامه محمد حسن فدایی فرد سفیر ایران در کرواسی ضمن تبریک عید نوروز به ایرانیان و همچنین به مردم کرواسی گفت: نوروز یعنی نو شدن، پاک شدن، تولد مکرر و استقبال از همه خوبیها و زیبایی ها، نوروز بیانگر عشق و محبت ایرانیان به جهان و آفریدگار و نمادی از اندیشه توحیدی است.

وی نوروز را سرآغاز طراوت طبیعت و جوان شدن جهان و تازه شدن فضای زندگی طبیعی انسان دانست و افزود: شادی، لبخند و تبریک و خوش آمد گویی به یکدیگر و پی گرفتن روابط انسانی و نو کردن محیط زندگی، از رسوم بسیار خوبی است که ایرانیان از گذشته تا به امروز به آن پایبند بوده اند.

مراسم تحویل سال نو با حضور جمعی از ایرانیان مقیم جمهوری آذربایجان و آذریهای علاقمند 30 اسفندماه 1387 از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان با شکوه خاصی همراه با راز و نیاز با خدای متعال در حسینیه ایرانیان مقیم باکو برگزار شد.

در بلغارستان هم به همت رایزنی فرهنگی سفارت ایران و با حضور جمعی از دانشجویان، ایرانیان مقیم و دانش‌آموزان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی و خانواده‌های ایشان در بلغارستان مراسم جشن نورز ۸۸ در محل دانشگاه صوفیه برگزار گردید.

علی اکبر خسروی کاردار سفارت ایران در بلغارستان در این مراسم با تبریک این روز بزرگ و آغاز سال ۸۸ به تمامی ایرانیان و دانشجویان و فارسی زبانان، فرا رسیدن بهار و نوروز را مایه تحول در همه احوال عالم خواند.

در تانزانیا نیز ایرانیان مقیم دار السلام در رایزنی فرهنگی ایران لحظاتی پیش از تحویل سال در کنار هم گرد آمدند و ضمن دعا و شادمانی در کنار سفره هفت سین خویش، برای سلامت و تعجیل ظهور حضرت بقیه الله الاعظم حضرت ولی عصر (عج) دعا نمودند.

پس از قرائت دعای دسته جمعی، رنجبر شیرازی رایزن فرهنگی ایران به بیان جایگاه عید باستانی نوروز در آینه کتاب و سنت پرداخت.

در آستانه فرا رسیدن سال 1388، رایزنی فرهنگی ایران دراسپانیا برنامه‌ریزی وسیع و متنوعی را با هدف پاسداشت آیین زیبا و کهن نوروزبه عنوان یکی از مهمترین میراثهای فرهنگی و نماد هویت ایرانی تدارک دیده و به اجرا گذاشت.

در صربستان هم جشن باستانی نوروز در کنار سفره هفت سین ایرانی در سالن تئاتر "پان" شهر بلگراد با شرکت قریب به 200 نفر از هموطنان مقیم و شهروندان این شهر توسط رایزنی فرهنگی ایران برپا شد.

این مراسم با اجرای سرود ملی کشورمان توسط گروه سرود مدرسه جمهوری اسلامی و دو تن از نوازاندگان صرب آغاز و پس از آن با سخنان ولی‌اللهی ملکشاه، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلگراد ادامه یافت.

ملکشاه طی سخنان خود توضیحاتی در ارتباط با نوروز باستانی ایران و فلسفه و مراسم مربوط به آن ارائه داد و سپس افتخاری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی در مورد ضرورت تعامل فرهنگی میان ملت‌ها، تاریخچه فعالیت‌های فرهنگی ایران در صربستان بیان کرد.