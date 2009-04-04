"مانسوک پارک" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع بازگشت آبتین از نظر ما تمام شده است زیرا خود وی نیز پیش از پایان سال به اردو آمده و با تیراندازان خداحافظی کرد.

وی افزود: آبتین به خاطرغرور از تیم ملی حذف نشده است بلکه از نظر من ورزشکاری که فکر تیمی ندارد و تنها به فکر خودش باشد نمی تواند درکنار تیم بماند.

سرمربی تیم ملی تیروکمان ایران خاطرنشان کرد: در صورت بروز چنین رفتارهایی حتی ورزشکاری که به المپیک هم رسیده باشد کنار گذاشته می شود.

وی تصریح کرد: قطعا در ورزش تنها نتیجه گرفتن الویت ندارد بلکه اخلاق ورزشی نیز برای ما اهمیت بسزایی دارد.