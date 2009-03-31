دلایل انصراف ازحضور در انتخاباتIWF / نخواستم شانس دیگر ایرانی ها کم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان با تایید خبر انصرافش از حضور در انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری(IWF) اظهار داشت: "تاماش آیان" رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری از دوستان قدیمی من و مدیران با تجربه ورزش در سطح بین المللی است که شخصا از من برای حضور در انتخابات هیات رئیسه IWF دعوت بعمل آورد .

وی افزود: مطمئنا من مشکلی در راه انتخاب و ورود به هیات رئیسه نداشتم اما ترجیح دادم تا با انصراف از حضور در این انتخابات شانس گزینش دیگر ایرانی ها را افزایش دهم.

وی ادامه داد: فدارسیونهای بین المللی برای اعطای کرسی های خود به کشورها برنامه ریزی و حد و مرزی قائل هستند که قطعا حضور و انتخاب من بعنوان نماینده ایران شانس دیگر ایرانی ها را کاهش می داد.

افشارزاده خاطر نشان کرد: از آنجایی که قصد ندارم در فدراسیون وزنه برداری بمانم و بزودی ریاست این فدراسیون را به سرپرست جدید واگذار خواهم کرد ترجیح دادم تا این شانس را به دیگر ایرانی ها و افرادی که قرار است سالیان سال در این رشته به فعالیت بپردازند بدهم و تمام نیرو و انرژی و وقت خود را معطوف فعالیتهای کمیته ملی المپیک نمایم.

وی با اشاره به حجم بالای فعالیتهای کمیته ملی المپیک تصریح کرد: حجم فعالیتهای کمیته المپیک بسیار بالاست و مطمئنا اگر 24 ساعت شبانه روز را نیز برای پیاده سازی برنامه های هدفمندمان اختصاص دهیم باز وقت کم خواهیم آورد. من سال تحویل را نیز در کمیته بودم واعتقاد دارم باید برای موفقیت کاروان ورزشی کشورمان باید بدون تعطیلی و اتلاف وقت،عاشقانه کارها و فعالیت را پیگیری نماییم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان تاکید کرد: سیستم جدید کمیته المپیک به دنبال پیاده کردن امور و فعالیتهایی است که آینده نگری و پشتوانه سازی در آن حرف اول را می زند و به همین دلیل نیز باید تمرکز ویژه ای روی فعالیت هایمان داشته باشم.

وی در پایان گفت: امیدوارم با حمایت مسئولین سازمان و فدراسیونها و مدیران موفقی که در مجموعه ورزشی کشورمان داریم بتوانیم ضمن حفظ کرسی های بین المللی بر تعداد افراد موثر کشورمان در پست های ارزشمند مجامع بین المللی بیافزایم.