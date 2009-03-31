به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تایید توجیه فنی و اقتصادی طرح احداث پست 400/63 کیلو ولت GIS سعادت آباد توسط شرکت برق منطقه‌ای تهران از سوی شورای اقتصاد، مقرر شد حداکثر معادل ارزی مبلغ 307میلیارد و329میلیون و 490هزار و 980ریال تسهیلات به صورت خالص و هزینه‌های تبعی معادل 130میلیارد و 154میلیون و 76هزار ریال از محل تسهیلات بند 6 ماده واحده قانون بودجه سال 87 ( مانده تسهیلات مالی خارجی ) به این طرح اختصاص یابد.

این مبلغ با استفاده از تسهیلات مالی بانک توسعه اسلامی تامین خواهد شد که در 11قسط طی سال‌های 1390 تا 1400 با تایید بانک مرکزی بازپرداخت خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اعتبار این مصوبه تا 19 بهمن سال 1388 است و وزارت نیرو ملزم به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، اخذ تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه گزارش پیشرفت کار در مقاطع 6ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است.

گفتنی است، این مصوبه توسط معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.