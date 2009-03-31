نشست دوحه تفاوتی با اجلاس قبلی نداشت/ نیاز فلسطین به تصمیمات عملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره،"فوزی برهوم" سخنگوی جنبش حماس در بیانیه ای تصریح کرد: حماس و ملت فلسطین امیدوار بودند اجلاس دوحه با دیگر نشستهای سران عرب تفاوت داشته باشد و در آن تصمیمات عملی اتخاذ و برای رفع محاصره غزه و حمایت از مقدسات فلسطین ساز و کار سریع و کاربردی تدوین شود.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است : ملت فلسطین امیدوار بود که سران عرب تمام اهرمهای فشار خود را علیه صهیونیستهای اشغالگر با هدف وادار کردن آن در به رسمیت شناختن حقوق ملت فلسطین و رفع محاصره غزه به کار گیرند.

سخنگوی حماس در ادامه این بیانیه اعلام کرد: مواضع سران عرب در بیانیه پایانی اجلاس دوحه ضعیف بود و در امر فلسطین چیز جدیدی در بر نداشت و پاسخگوی کمترین خواسته ملت فلسطین که هر روز از محاصره، یهودی سازی و کشتار رنج می برند، نبود.

لازم به ذکر است اجلاس سران عرب در دوحه شامگاه دوشنبه دهم فروردین با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

سران عرب در این بیانیه بر حمایت خود از پایداری ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کرده و تنها خواستار رفع محاصره غزه و بازگشایی تمام گذرگاه های این منطقه شدند.

اعراب همچنین مسئولیت قانونی و مادی جنایتهای جنگی را متوجه رژیم صهیونیستی دانستند و خواستار پیگرد و محاکمه مسئولان این جنایات در دادگاه های بین المللی شدند،اما هیچ سازوکار عملی برای اجرای تصمیمات خود مشخص نکردند.