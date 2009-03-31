مرکز اطلاع رسانی و گردشگری توس راه اندازی می شود

حسین متشکری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان روز دهم فروردین ماه 170 هزار و 847 نفر از این آرامگاه بازدید کردند که از این تعداد 489 نفر گردشگر خارجی هستند.
وی در خصوص تسهیلاتی که در نوروز امسال برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: اجرای برنامه های نقالی و شاهنامه خوانی، استقرار راهنما به منظور راهنمایی و اطلاع رسانی به بازدیدکنندگان و برای نخستین بار استقرار ویلچر برای افراد سالخورده از جمله این تسهیلات است.
متشکری از راه اندازی مرکز اطلاع رسانی و گردشگری توس برای نخستین بار در سالجاری خبر داد و گفت: همچنین برای نخستین بار کلاسهای توجیهی جهت شناخت منطقه تاریخی برای راهنمایان برگزار شد تا آنها با شناخت کامل و صحیح از این منطقه بتوانند اطلاعات لازم را به بازدیدکنندگان ارائه دهند.
وی نصب تابلوهای اطلاع رسانی و فراهم کردن شرایط بازدید از محوطه تاریخی مسجد مدرسه را از دیگر تسهیلات این آرامگاه برای بازدیدکنندگان ذکر کرد.
مدیر آرامگاه توس ادامه داد: برای نخستین بار ماکتهایی از آثار تاریخی خراسان و تابلوهایی از عکسهای هوایی توس و توضیحات تاریخی مربوط به آنها در داخل بنای هارونیه نیز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
نظر شما