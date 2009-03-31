مرکز اطلاع رسانی و گردشگری توس راه اندازی می شود

حسین متشکری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان روز دهم فروردین ماه 170 هزار و 847 نفر از این آرامگاه بازدید کردند که از این تعداد 489 نفر گردشگر خارجی هستند .

وی در خصوص تسهیلاتی که در نوروز امسال برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: اجرای برنامه های نقالی و شاهنامه خوانی، استقرار راهنما به منظور راهنمایی و اطلاع رسانی به بازدیدکنندگان و برای نخستین بار استقرار ویلچر برای افراد سالخورده از جمله این تسهیلات است.

متشکری از راه اندازی مرکز اطلاع رسانی و گردشگری توس برای نخستین بار در سالجاری خبر داد و گفت: همچنین برای نخستین بار کلاسهای توجیهی جهت شناخت منطقه تاریخی برای راهنمایان برگزار شد تا آنها با شناخت کامل و صحیح از این منطقه بتوانند اطلاعات لازم را به بازدیدکنندگان ارائه دهند.

وی نصب تابلوهای اطلاع رسانی و فراهم کردن شرایط بازدید از محوطه تاریخی مسجد مدرسه را از دیگر تسهیلات این آرامگاه برای بازدیدکنندگان ذکر کرد.

مدیر آرامگاه توس ادامه داد: برای نخستین بار ماکتهایی از آثار تاریخی خراسان و تابلوهایی از عکسهای هوایی توس و توضیحات تاریخی مربوط به آنها در داخل بنای هارونیه نیز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.