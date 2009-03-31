کوچ زودرس عشایر دچار مشکل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کوچ زودرس عشایر مرکزی ایران به خاطر نبود قشلاق مناسب و خشکسالی در مناطق جنوبی کشور از استانهای فارس، بوشهر و خوزستان به سمت مناطق سردسیر کهگیلویه و بویراحمد به علت بارش سنگین برف با مشکلات جدی مواجه شده است.

حیات کوچ نشینان و دامهای آنان به علت نداشتن سرپناه مناسب و شدت سرما و برف سنگین در خطر جدی است به طوری که در منطقه سرگچینه در یاسوج، منطقه بی بی حکیمه در گچساران و مناطقی در اقلید فارس بیش از 50 خانوار در برف سنگین گرفتار شده اند. با این حال کمکهای امدادی برای نجات آنان در حال انجام است.

چراغ سحر مدیرکل امور عشایر بویراحمد در حالی که زمان کوچ عشایر را 15 اردیبهشت اعلام کرد به خبرنگار مهر گفت: بارش بی سابقه برف در فصل بهار عشایر مناطق جنوبی و گرمسیر را که به علت خشکسالی به مناطق سردسیر کوچانده بود غافلگیر کرد.

وی افزود: کار امداد رسانی از روز گذشته آغاز شده و ماشین آلات و علوفه یارانه ای از طریق کارخانه خوراک دام برای عشایر گرفتار در برف فراهم شده با این حال شدت بارش برف به نحوی است که امکان کمک رسانی از طریق جاده های اصلی و فرعی را دچار مشکل ساخته است.

چراغ سحر ادامه داد: در حال حاضر عشایر نیازمند چادر و سوخت هستند که تا کنون یک دستگاه تانکر سوخت در دسترس آنان قرار گرفته است.