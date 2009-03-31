  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۰۸

تحلیل فرانس24 از حضور ایران؛

حضور ایران درلاهه عامل امیدواری جامعه جهانی/ تهران به غرب اعتماد ندارد

یک رسانه فرانسوی در تحلیل حضور جمهوری اسلامی در کنفرانس بین المللی افغانستان در لاهه،حضور کشورمان را عامل امیدواری جامعه جهانی به مفید واقع شدن این کنفرانس اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فرانس 24 در تحلیل حضور تهران در کنفرانس افغانستان، سطح حضور جمهوری اسلامی در این کنفرانس را بالا ارزیابی واعلام کرد: حضورمعاون وزارت امور خارجه ایران درکنفرانس لاهه وزن خوبی به این نشست داده است.

این رسانه غربی در عین حال که ایران را مخالف تداوم حضور آمریکا در افغانستان معرفی کرد، دشمنی جمهوری اسلامی با طالبان را شانس ایالات متحده برای همکاری با تهران دانست.

فرانس 24 ادامه داد: ایرانی ها می توانند همکار خوبی برای غرب در کمک به برقراری امنیت در افغانستان باشند، اما آنها بسیار در این مورد محتاط هستند.

این رسانه فرانسوی افزود: ایرانی ها در مشارکت با آمریکا در افغانستان محتاط هستند، زیرا به غرب اطمینان ندارند و چیزی را برای هیچ به غرب نمی دهند.

وی ابراز امیدواری کرد با حضور ایران در کنفرانس افغانستان و گسترده شدن دامنه حمایتهای منطقه ای از دولت کابل، طالبان و القاعده از صحنه قدرت در این منطقه حذف شوند.

کد خبر 853252

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها