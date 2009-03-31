مازندران پذیرای 20 میلیون گردشگر داخلی و خارجی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمدرضا شیدفر ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران در ساری اظهار داشت: مازندران سالانه پذیرای 15 میلیون گردشگر داخلی و 150 هزار گردشگر خارجی بوده که با فراهم سازی زیرساختها این آمار قابل افزایش خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مازندران سال گذشته توانسته رتبه اول کشور را از لحاظ فراهم سازی تعاملات بین بخشی و رتبه دوم جذب گردشگر را در کشور به خود اختصاص دهد.

جانشین دبیر ستاد تسهیلات سفر مازندران با اشاره به اینکه توسعه گردشگری در همه نقاط دنیا با همکاری مستقیم 25 دستگاه و مشارکت غیرمستقیم 35 دستگاه صورت خواهد گرفت، عنوان کرد: ایجاد یک تصویر مناسب از ایران و دنیا می تواند سبب توسعه گردشگری در ایران شود.

شیدفر یادآور شد: حدود شش میلیون از هفت میلیون مسافر وارد شده به استان در مازندران اقامت بیش از یک روز داشته اند.

وی ادامه داد: تنها 500 مورد نارضایتی گردشگران از اماکن اقامتی وجود داشته است که این شکایات نیز در کمتر از یک ساعت بررسی شده و حدود 260 پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: گردشگری و توریست در مازندران مرتبط به منطقه خاصی نبوده بنابراین بسیاری از گردشگران استان در روستاهای زیبا و بکر مازندران اقامت دارند.