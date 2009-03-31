فرمانده پلیس راه مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: محور‌های هراز و کرج ـ چالوس در استان تهران که به علت بارش شدید برف و کولاک مسدود شده بود، از ساعت 15 با تلاش عوامل سازمان راهداری و ماموران پلیس راه بازگشایی شد.

سرهنگ رضا کیوان پور از رانندگانی که قصد تردد در محور مذکور یا سایر محورهای مواصلاتی کشور را دارند خواست علاوه بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه ‌های ایمنی ماموران پلیس راه توجه کنند.

وی با بیان اینکه محور فیروزکوه نیز ساعاتی پیش به صورت مقطعی بازگشایی شده است، گفت: تردد در محورهای فوق تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

با بازگشایی محورهای استان، ادارات اوقاف، آموزش و پرورش و هلال احمر برای اسکان احتمالی مسافران در راه مانده به حالت آماده باش قرار دارند.