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۱۱ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۲۶

محور‌های کندوان و هراز بازگشایی شد

محور‌های کندوان و هراز بازگشایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: محور‌های هراز و کرج ـ چالوس(کندوان) که به علت بارش شدید برف و کولاک مسدود شده بود با تلاش عوامل راهداری و ماموران پلیس راه بازگشایی شد.

فرمانده پلیس راه مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: محور‌های هراز و کرج ـ چالوس در استان تهران که به علت بارش شدید برف و کولاک مسدود شده بود، از ساعت 15 با تلاش عوامل سازمان راهداری و ماموران پلیس راه بازگشایی شد.

سرهنگ رضا کیوان پور از رانندگانی که قصد تردد در محور مذکور یا سایر محورهای مواصلاتی کشور را دارند خواست علاوه بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه ‌های ایمنی ماموران پلیس راه توجه کنند.

وی با بیان اینکه محور فیروزکوه نیز ساعاتی پیش به صورت مقطعی بازگشایی شده است، گفت: تردد در محورهای فوق تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

با بازگشایی محورهای استان، ادارات اوقاف، آموزش و پرورش و هلال احمر برای اسکان احتمالی مسافران در راه مانده به حالت آماده باش قرار دارند.

کد مطلب 853302

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