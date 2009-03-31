تشکیل پرونده برای رانندگان خاطی و خطرساز

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی دری نجف آبادی گفت: در صورت اثبات قصور یا تقصیر رانندگان یا شرکتهای حمل بار و مسافر، بدون ملاحظه با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: پلیس قاطعانه و مودبانه با رانندگان خاطی که جان خود و دیگران را به مخاطره می اندازند برخورد کند.

وی با بیان اینکه در سال جاری و به رغم افزایش تعداد سفرهای نوروزی شاهد کاهش آمار تصادفات و تلفات بوده ایم، اذعان داشت: شرایط موجود از حیث شاخصها و استانداردهای بین ‌المللی روند مطلوبی ندارد و باید برای کاهش جدی تصادفات جاده ‌ای هم فرهنگ ترافیکی مردم را ارتقاء بخشید و هم از روشهای بازدارنده و موثر کنترل مهار تصادفات و انضباط رانندگی های شهری و بین شهری استفاده کرد.

دری نجف آبادی با ابزار تاسف از حادثه اسدآباد همدان و کشته شدن شماری از هموطنانمان اظهارداشت: دادسراهای کشور موظفند در صورت اثبات قصور یا تقصیر رانندگان خاطی که جان خود و مردم را به مخاطره می اندازند وفق مقررات قانونی برخورد و با تشکیل پرونده، موضوع را به محاکم ارسال نمایند.

دادستان کل کشور از پلیس خواست، قاطعانه و مودبانه و قانونمند با خاطیان برخورد کند و در خصوص شرکتهای حمل بار و مسافر نیز در صورت تخطی و عدم رعایت استانداردهای فنی و انسانی با ابطال پروانه و یا برخوردهای انضباطی مانع تعرض به حقوق شهروندان شود.