به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه شورای نگهبان به این شرح است : سی سال پیش در چنین روزی با رای "آری" آحاد ملت ایران به همه‌پرسی جمهوری اسلامی، فصلی نوین در تاریخ ایران اسلامی رقم خورد.



دوازدهم فروردین سال 1358، روز جمهوری اسلامی ایران، بی گمان یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین روزهای تاریخ اسلام و ایران بود، چرا که انقلاب اسلامی که با رهبری داهیانه امام امت، خمینی کبیر (ره) و مجاهدت‌های مردم شریف ایران در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید و به عمر طاغوت و استبداد و استکبار خاتمه داد، در روز دوازدهم فروردین تکامل یافت؛ مردم مسلمان ایران با حضور آگاهانه و متعهدانه در اولین انتخابات آزاد تاریخ خود، نظام مقدس جمهوری اسلامی را برای اداره کشور برگزیده و نظام حقوقی کشور ایران را بر دین مبین اسلام بنا نهادند، امری که در جهان معاصر همتا ندارد.



بر این اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که حاصل مجاهدتهای حضرت امام خمینی (ره)، تلاش‌های مردم و ثمره خون گرانبهای شهدا و برآمده از هدایتهای پیامبران و ائمه بزرگوار است تجلی‌گاه مردم‌سالاری دینی در جهان معاصر شده است تا نشان دهد که اسلام کاملترین دینی است که می‌تواند ضامن سعادت دنیوی و اخروی بشریت سرگشته امروز باشد.



جمهوری اسلامی ایران اینک نیز باهدایت خلف صالح خمینی کبیر (ره)، حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) از توفان‌های ساخته شده استکبار و ایادی آن که حیات خود را در تعارض با عزت این نظام مقدس می‌بینند به سلامت در حال عبور است تا ان‌شاء الله به دست صاحب واقعی‌اش، حضرت بقیه‌‌الله الاعظم (عج) برسد.



شورای‌نگهبان به عنوان امین ملت در حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آغاز سی‌امین سال تاسیس این نظام مقدس را به مردم شریف ایران اسلامی تبریک می‌گوید و امیدوار است که آحاد این ملت فهیم با نصب‌العین قرار دادن شعار "اصلاح الگوی مصرف" بیش از گذشته زمینه بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم آورند.