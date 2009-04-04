به گزارش خبرنگار مهر در اراک، این تنها جاذبه در آثار و تاریخ استان مرکزی نیست. استان مرکزی، استانی چند بعدی است که گهواره بودن زمین این دیار در پرورش بزرگان تاریخ ایران زمین از شاخص ترین ابعاد آن است.

استان مرکزی در کنار همه جاذبه های تاریخی و فرهنگی، از سویی استانی مستعد کشاورزی و توانمند در حوزه صنعت نیز به شمار می رود.

جاذبه های فراتر از تاریخ مناطق مختلف استان مرکزی را می توان در آثار باستانی خورهه محلات، آتشکده آتشکوه، قیز قلعه ساوه و بالاخره در مجموعه سنگ نگاره ها و کتیبه های شهرستانهای خمین، نیمور و محلات جست و همگامی استان مرکزی با پیشرفت و ترقی را نیز باید در صنایع بزرگ استان و مجتمع آب سنگین خنداب اراک پیدا کرد.

خانه تاریخی امام خمینی (ره)، مجموعه تفریحی بوجه در خمین، بازار قدیمی اراک، حمام موزه چهارفصل و صنایع دستی حسن پور اراک، غار چاله نخجیر دلیجان، بازار تاریخی نراق، گلخانه های طبیعی و سرچشمه محلات، مجموعه آبدرمانی محلات، سراب عباس آباد شازند، غار کیخسروی شازند، جنگلهای بلوط و غار قلعه جوق کمیجان از دیگر جذابیتهای استان مرکزی است.

بیت امام خمینی( ره) در خمین

بزرگی چون امام را فراموش نمی کنیم که از خطه عالم پرور استان مرکزی و در شهر خمین چشم گشود و برخاست، امیرکبیر، قائم مقام فراهانی، پروفسور حسابی، دکتر قریب، دکتر چمران، شهید محلاتی، پروین اعتصامی، نظامی گنجوی همه و همه افتخاراتی برای استان مرکزی این است و خاک این دیار همواره با وجود چنین مردان و زنانی به خود بالیده است.

امامزادگان و مساجد بخشهای دیگری از تاریخ استان مرکزی هستند، مسجد چوبی شش ناو تفرش، مدرسه علمیه سپهداری اراک که اکنون مزین به نام مبارک امام خمینی(ره) است، مسجد جامع ساوه، مجموعه زیارتی مشهد اردهال در دلیجان، بقعه پیغمبر شموئیل نبی، بقعه پیر مراد، بقعه شاه قلندر در اراک، کلیسای مسروپ مقدس و بیش از 240 بقعه و امامزاده، نشان از سبقه دینی و شیعی این استان است.

با این همه آنچه افسوس را در دل می گنجاند و رها نمی کند استفاده نکردن از این حجم عظیم در راستای توسعه صنعت گردشگری استان مرکزی است.

به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی، آثار تاریخی این استان به بیش از دو هزار مورد می رسد که تاکنون تنها بیش از 390 مورد آنها به ثبت ملی شده است و در واقع کمبودهای مالی مانع ساماندهی جاذبه های تاریخی و طبیعی شده است.

سید محمد حسینی بیان داشت: طی سالهای اخیر تغییر نگرش به حوزه گردشگری ایجاد شده اما بسترهای فرهنگی آن هنوز به صورت کامل مهیا نیست.

وی یادآور شد: در کنار تقویت زیرساختها برای رونق سرمایه گذاری در گردشگری، شیوه ارائه خدمات شهری، نوع برخورد مردم با گردشگران، رفتارهای فرهنگی و هنری و همراهی بین بخشی دستگاهها برای ایجاد فضاهای نشاط و شادمانی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

صادق مهدوی راد، مدیرکل دادگستری استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه استان مرکزی از ظرفیتهای تاریخی، طبیعی، مذهبی و باستانی گردشگری برخوردار است اما تاکنون زیرساختها و امکانات لازم برای بهره برداری موثر از این ظرفیتها مهیا نشده است معتقد است: باید مشکلات و موانع توسعه گردشگری استان به طور کامل شناسایی و در مسیر حل آن گام برداشته شود.

هوشنگ بازوند، معاون عمرانی استاندار استان نیز توسعه صنعت گردشگری را گامی پایدار در پاسخ به نیاز اشتغال دانسته و با بیان اینکه موانع پیش روی گردشگری استان مرکزی و کشور نرم افزاری است، خاطرنشان کرد: برداشتن موانع، نیاز به فرهنگسازی در بین مردم و مسئولان دارد.

وی عنوان کرد: تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به رشد هشت درصدی در صنعت گردشگری برسیم که تا رسیدن به این رقم فاصله داریم.

بازوند خاطرنشان کرد: 27 منطقه نمونه گردشگری با وسعت چهار هزار و 500 هکتار در راستای حمایت از صنعت گردشگری و سرمایه گذاری در این بخش در سفرهای استانی مصوب شده اما تاکنون هیچ کدام اجرایی نشده اند.

به نظر می‌رسد هر یک از استانهای کشورمان خود تاریخی گویا از ادوار گذشته هستند اما اکنون به دلایل متعددی خاموش مانده اند اما انتظار می رود با نگاه ویژه ای که به تازگی به بحث گردشگری و صنعت توریسم شده است،‌ شاهد بالندگی استانهای مستعد و با ظرفیت کشورمان در این زمینه باشیم.