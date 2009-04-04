به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این ضوابط داروخانه آموزشی، موسسه ای پزشکی است که با اخذ مجوز مخصوص از وزارت بهداشت تحت نظر دانشکده های داروسازی ضمن ارائه خدمات مطابق با آیین نامه داروخانه ها به آموزش دانشجویان داروسازی برابر ضوابط و مصوبات ابلاغی توسط شورای آموزشی داروسازی وزارتخانه می پردازد.

تقاضای تاسیس داروخانه آموزشی از سوی ریاست هر دانشکده داروسازی صورت می گیرد و پس از صدور مجوز تاسیس، دانشکده داروسازی مکلف است نسبت به معرفی محل داروخانه اقدام کند.

موسس داروخانه آموزشی، دانشکده داروسازی مربوطه بوده و وظایف موسس به عهده نماینده قانونی دانشکده خواهد بود.

داروخانه باید دارای فضای مناسب جهت آموزش و ساخت داروهای جالینوسی و همچنین دارای فضای مناسب مطالعه و آموزشهای لازم باشد. سایر شرایط بهداشتی و فنی داروخانه برابر ماده 32 آیین نامه داروخانه ها است.