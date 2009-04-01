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۱۲ فروردین ۱۳۸۸، ۱۸:۳۷

رئیس جمهوری در منطقه فتح المبین به راهیان نور پیوست

رئیس جمهوری در منطقه فتح المبین به راهیان نور پیوست

دکتر محمود احمدی‌نژاد که به مناطق عملیاتی جنوب کشور در دوران دفاع مقدس سفر کرده، دقایقی پیش به جمع کاروانیان راهیان نور در منطقه فتح المبین پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهوری ایران که با همراهی غلامحسین الهام وزیر دادگستری و سیدمهدی هاشمی قائم مقام وزیر راه و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران بعد از ظهر امروز وارد استان خوزستان شده، پس از بازدید از پایگاه چهارم شکاری دزفول در منطقه فتح المبین مورد استقبال پرشور اقشار مختلف مردم در کاروان راهیان نور قرار گرفت و در جمع آنان سخنرانی کرد.

حضور رئیس جمهوری در جمع راهیان نور در این منطقه از پیش به کاروانیان اعلام نشده بود. منطقه عمومی فتح المبین در غرب رودخانه کرخه در شوش دانیال واقع شده و از شمال به ارتفاعات صعب العبور تی شکن، دالپری، چاه نفت و تپه سپتون؛ و از جنوب به ارتفاعات میشداغ، تپه های رملی و چزابه (شیب)؛ و شرق به مرز بین المللی (در شمال و جنوب فکه) منتهی می شود.

عملیات موفقیت آمیز فتح المبین در دهه اول فروردین ماه سال 61 در این منطقه با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه پاسداران  با رمز "یا زهرا" و به منظور تامین شهرهای شوش، دزفول، اندیمشک و انهدام نیروهای عراقی در غرب کرخه و کاستن از خطوط پدافندی خودی اجرا شد.

نتیجه این عملیات تامین تمام اهداف از جمله آزادسازی 2 هزار و 500 کیلومتر از خاک ایران بود.

کد مطلب 853549

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