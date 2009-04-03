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۱۴ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۲۳

ایران میزبان فستیوال کنفدراسیون فوتبال آسیا

ایران میزبان فستیوال کنفدراسیون فوتبال آسیا

فستیوال بازیکنان فوتبال کمتر از 13 سال AFC اردیبهشت ماه جاری به میزبانی ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و با حضور 9 کشور منطقه جنوب وغرب آسیا شامل تیم های بنگلادش، سریلانکا، بوتان، نپال، مالدیو، هند، پاکستان، افغانستان و ایران به مدت یک هفته به میزبانی ساری برگزارخواهد شد . 

قرار است نمایندگان AFC به منظور بازدید نهایی از امکانات محل اسکان، زمین تمرین ، ترانسفر و ... روز 18 اردیبهشت وارد ایران شوند.

همزمان با فستیوال بازیکنان کمتر از 13 سال AFC دوره های توجیهی مربیگری و داوری زیرنظر مدرسان AFC برای تیم های شرکت کننده برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری فستیوال AFC که از سال 2004 بطور منظم و سالیانه به میزبانی کشورهای مختلف آسیایی برگزار می شود شکل گیری تیم های پایه با هدف رشد و توسعه فوتبال در سطح قاره آسیاست. 

اعضای کادر فنی تیم فوتبال کمتر از 13 سال کشورمان را محمد یاوری(سرمربی) جهانگیری و کاوه سلامی (مربیان) توکلی (مربی دروازه بانها) تشکیل می دهند که سرپرستی این تیم را تقی زاده برعهده دارد. 

کد مطلب 853630

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