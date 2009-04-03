ایران میزبان فستیوال کنفدراسیون فوتبال آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و با حضور 9 کشور منطقه جنوب وغرب آسیا شامل تیم های بنگلادش، سریلانکا، بوتان، نپال، مالدیو، هند، پاکستان، افغانستان و ایران به مدت یک هفته به میزبانی ساری برگزارخواهد شد .

قرار است نمایندگان AFC به منظور بازدید نهایی از امکانات محل اسکان، زمین تمرین ، ترانسفر و ... روز 18 اردیبهشت وارد ایران شوند.

همزمان با فستیوال بازیکنان کمتر از 13 سال AFC دوره های توجیهی مربیگری و داوری زیرنظر مدرسان AFC برای تیم های شرکت کننده برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری فستیوال AFC که از سال 2004 بطور منظم و سالیانه به میزبانی کشورهای مختلف آسیایی برگزار می شود شکل گیری تیم های پایه با هدف رشد و توسعه فوتبال در سطح قاره آسیاست.

اعضای کادر فنی تیم فوتبال کمتر از 13 سال کشورمان را محمد یاوری(سرمربی) جهانگیری و کاوه سلامی (مربیان) توکلی (مربی دروازه بانها) تشکیل می دهند که سرپرستی این تیم را تقی زاده برعهده دارد.