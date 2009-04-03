به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی طی روزهای هشتم و دوازدهم فروردین ماه در دو گروه اول و دوم آسیا پیگیری شد نتایج دیدارهای هفته ششم مرحله انتخابی جام جهانی در قاره آسیا به شرح زیر است:

گروه 1

* ژاپن یک - بحرین صفر

گل: شونسوکه ناکامورا (47)

* ازبکستان 4 - قطر صفر

گل‌ها: فرهود تادییف (34، 45 و 53) و انورجان سولیف (61)

گروه 2

* کره شمالی 2 - امارات صفر

گل‌ها: پاک نام چول (51) و مون این جوک (90)

* ایران یک - عربستان 2

گل‌ها: مسعود شجاعی (57) برای ایران و نایف حزازی (79) و اسامه الموالد (86) برای عربستان

نتایج دیدارهای هفته هفتم مرحله انتخابی جام جهانی در قاره آسیا:

گروه 1

* استرالیا 2 - ازبکستان صفر

گل‌ها: جاشوا بلاک کندی (66) و هری کیول (72 - پنالتی)

* بحرین یک - قطر صفر

گل: فوزی مبارک (53)

جدول رده بندی گروه 1



تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1- استرالیا 5 4 1 - 8 0 8+ 13 2- ژاپن 5 3 2 - 8 3 5+ 11 3- بحرین 6 2 1 3 5 6 1- 7 4- ازبکستان 6 1 1 4 5 8 3- 4 5- قطر 6 1 1 4 4 13 9- 4

گروه 2

* کره جنوبی یک - کره شمالی صفر

گل: کیم چی وو (88)

* عربستان 3 - امارات 2

گل‌ها: عبده عطیف (4 - پنالتی)، فارس جمعه (71 - گل به خودی) و نایف هزازی (83) برای عربستان و محمد سعید الشحی (39) و اسماعیل مطر (45)

جدول رده بندی گروه 2

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1- کره جنوبی 5 3 2 - 9 3 6+ 11 2- کره شمالی 6 3 1 2 7 5 2+ 10 3- عربستان 6 3 1 2 8 8 0 10 4- ایران 5 1 3 1 6 6 0 6 5- امارات 6 0 1 5 6 14 8- 1

تیم ملی فوتبال کشورمان با قبول شکست در دیدار مقابل عربستان به رده چهارم جدول رده بندی گروه 2 مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا نزول کرد. ملی پوشان فوتبال ایران برای راهیابی به جام جهانی 2010 حال سه رقیب قدرتمند به نام‌های کره جنوبی، کره شمالی و عربستان را پیش رو دارند که هر کدام داعیه صعود به این پیکارها را دارند.

تیم ملی فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانی سه دیدار دیگر پیش رو دارد. ملی پوشان فوتبال کشورمان ابتدا در روز شنبه 16 خردادماه در پیونگ یانگ به دیدار کره شمالی می روند، چهار روز بعد در ورزشگاه آزادی با امارات دیدار می کنند و با دیدار مقابل کره جنوبی در روز 27 خردادماه کار آنها در پیکارهای انتخابی جام جهانی به اتمام می رسد.

در این بین تیم ملی فوتبال ایران باید در دو بازی خارج از خانه مقابل دو تیمی به میدان برود که از رقبای اصلی این تیم در راه صعود به جام جهانی هستند. تکلیف ملی پوشان فوتبال ایران در این سه دیدار مشخص است، آنها باید از سه دیدار پیش رو 9 امتیاز کسب کنند تا بدون اما و اگر مسافر جام جهانی 2010 شوند. اگر تیم ملی فوتبال کشورمان در این سه دیدار پیروز شود می تواند با 15 امتیاز جزو سه تیم برتر گروه باشد.

در گروه 2 مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 کره جنوبی را می توان مدعی اصلی صعود دانست. این تیم از پنج بازی گذشته خود 11 امتیاز کسب کرده و صدرنشین گروه است. شاگردان "هو چونگ مو" اگر بتوانند از سه دیدار پیش روی خود مقابل امارات، عربستان و ایران که دوتای آن در خانه برگزار می شود، پنج امتیاز کسب کند یکی از سه تیم برتر گروه خود خواهد شد و اگر به شش امتیاز برسد به عنوان تیم اول راهی جام جهانی می شود.

کره شمالی که با 10 امتیاز تیم دوم گروه 2 مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیاست. دو بازی دیگر در این مرحله پیش رو دارد. این تیم در پیونگ یانگ با تیم ملی فوتبال کشورمان دیدار می کند و با دیدار مقابل عربستان در ریاض به کار خود در مسابقات انتخابی جام جهانی خاتمه می دهد. کره ای‌ها با شکست تیم ملی فوتبال کشورمان بدون شک یکی از سه تیم برتر گروه خود خواهند شد و در دیدار مقابل عربستان جایگاه‌شان را در جدول رده بندی تثبیت می کند.

عربستان هم در راه صعود به جام جهانی دو کره را پیش رو دارد. این تیم ابتدا در خانه کره جنوبی به میدان می رود و در روز پایانی مسابقات برابر کره شمالی صف آرایی می کند. عربستان که رقابتی شانه به شانه با کره شمالی دارد اگر بتواند در خانه کره جنوبی به امتیاز برسد، این فرصت را خواهد داشت که در بازی خانگی برابر کره شمالی برای صعود به رده‌های بالای جدول رده بندی گروه 2 مسابقات انتخابی جام جهانی تلاش کند در غیر این صورت باید چشم به دیدارهای ایران داشته باشد و دل به اما و اگر بسپارد تا شاید در شانس مجدد برای صعود به جام جهانی تلاش کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در حال حاضر با شش امتیاز از پنج بازی تیم چهارم جدول رده بندی گروه 2 مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیاست. برای صعود به جام جهانی باید ملی پوشان فوتبال ایران کره شمالی را در پیونگ یانگ شکست دهند، در غیر این صورت بازهم کار فوتبال ایران به اگر و اما می کشد و دیگران باید برای فوتبال ایران تعیین تکلیف کنند. ما اگر در پیونگ یانگ مغلوب شویم، خداحافظی زودهنگام با جام جهانی خواهیم داشت.

اگر در این بازی مساوی کنیم باید در دو دیدار آینده مقابل امارات و کره جنوبی حتما پیروز شویم. حالت سوم پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل کره شمالی است که می تواند شانس صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی را دو چندان کند. پیروزی احتمالی ما مقابل کره شمالی اگر با پیروزی دیگر مقابل امارات همراه شود و کره شمالی هم در دیدار مقابل عربستان امتیاز از دست دهد می توانیم یکی از سکوهای دوم یا سوم گروه 2 مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا را به خود اختصاص داده و مسافر جام جهانی شویم.

آنچه مشخص است تیم ملی فوتبال ایران هنوز شانس صعود به جام جهانی را دارد اما این شانس کمرنگ‌تر از گذشته شده است.