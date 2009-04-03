به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان روز سوم فروردین در دیداری تدارکاتی به منظور خداحافظی جاسم الهویدی برگزار شد به مصاف تیم ملی کویت رفت و با گل مازیار زارع که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید با پیروزی به تهران بازگشت.

ملی پوشان کشورمان در شرایطی خود را برای دیدار حساس روز هشتم فروردین ماه برابر عربستان آماده می کردند که همه چیز برای پیروزی در این دیدار خانگی و نزدیک شدن به تیم های صدرنشین آماده بود و پیروزی برابر عربستان می توانست تیم ملی فوتبال کشورمان را در رده بندی این گروه به تیم های کره شمالی و جنوبی نزدیک کند.

اما روز هشتم فروردین ماه و در شرایطی که بیش از یکصد هزار تماشاگر به همراه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرده بودند تا مثل همیشه حامی تیم ملی باشند، شاگردان علی دایی با نتیجه 2 بر یک برابر این تیم شکست خوردند تا فوتبال ایران سال جدید را با ناکامی آغاز کند.

صحنه گل دوم عربستان به تیم ملی ایران در ورزشگاه آزادی تهران

پس از این شکست که شانس صعود ایران حتی به عنوان تیم سوم به جام جهانی را کم کرد، فدراسیون فوتبال علی دایی را از سمت سرمربیگری تیم ملی برکنار کردند تا شاید با انتخاب سرمربی جدید این تیم شانسی برای رسیدن به جام جهانی داشته باشد. این برکناری در شرایطی صورت گرفت که مردم از این نتیجه بسیار عصبانی و تلخکام بودند و برکناری دایی مرهمی بر زخم های علاقمندان به فوتبال بود.

محمد مایلی کهن ، افشین قطبی، امیر قلعه نویی، غلامحسین پیروانی ، بیژن ذوالفقارنسب ، پرویز مظلومی و ... از جمله مربیانی بودند که از آنها به عنوان گزینه های جانشینی علی دایی نام برده می شد. در این بین مسئولان فدراسیون فوتبال پس از بررسی گزینه های مد نظر خود بر روی محمد مایلی کهن و افشین قطبی تمرکز بیشتری کردند.

البته از سوی رئیس فدراسیون فوتبال نام هایی چون فیلیپ تروسیه نیز به عنوان گزینه خارجی جانشینی دایی به میان آمد که البته به نظر نمی رسد در این شرایط از سرمربی خارجی استفاده شود.

در حال حاضر تیم ملی فوتبال کشورمان شانس کمی برای صعود به جام جهانی دارد با این حال فدراسیون فوتبال در تلاش برای پیدا کردن جانشین علی دایی است تا این تیم هر چه سریعتر وضعیت خود را مشخص کند و بدور از حاشیه های رایج فوتبال ایران خود را برای حضور در سه دیدار حساس پیش رو آماده کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان باید روز 16 خرداد در پیونگ یانگ به مصاف تیم ملی کره شمالی برود، روز 20 خرداد در تهران با امارات دیدار کند و روز 27 خرداد در ورزشگاه سئول به مصاف تیم ملی فوتبال کره جنوبی برود.