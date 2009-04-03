به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خطبه‌های نماز جمعه روز هفتم فروردین در تهران ضمن پیگیری بحث شکل‌گیری نظام اسلامی حول محور قرآن، به بررسی برخی مسائل مربوط به مسجد و آسیب شناسی آن پرداخت.

رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین با تبریک عید نوروز به مردم ایران، گفت: با توجه به اضافات اسلام بر نوروز، باید برای اینکه خداوند بر رحمت و لطف خود به مردم ما بیافزاید، دعا کنیم.

وی با عرض تسلیت به مناسبت رحلت همسر مکرمه امام راحل، ایشان را فردی ارزشمند توصیف کرد که همپای بنیانگذار کبیر انقلاب با شهامت، شجاعت، رضایت و همدلی زندگی کرده و نقشی اساسی در حرکت انقلاب اسلامی داشته اند.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به ارتباط 60 ساله خود با خانواده حضرت امام(ره)، به ذکر خاطره ای از همسر امام خمینی(ره) پرداخت و گفت: درجریان رحلت حضرت امام(ره) به محض اینکه خبر فوت به داخل بیت ایشان رسید ما صدای گریه خانم ها را از داخل بیت شنیدیم و این با تصمیم ما برای تعویق اعلام خبر فوت، منافات داشت.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: من برای حل این مسئله به داخل اندرونی بیت امام رفتم و دیدم که انصافا خانم ها حق دارند گریه کنند و از صورت خانم امام هم اشک می ریخت؛ به هرحال خدمت ایشان رسیدم و گفتم تصمیم این است و بنا نیست موضوع آشکار بشود که ایشان، سایر خانم ها را آرام کردند و این مشکل به رقم دشواری هایی که مشخص است، حل شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی، همسر امام خمینی (ره) را فردی بسیار صبور، متدین، عارف، متین و مودب خواند که می توانند نمونه و الگوی خوبی برای خانم ها باشند.

وی با گرامیداشت سالگرد تاسیس حوزه علمیه قم، به بررسی ابعاد مختلف سخنان مهم رهبر انقلاب اسلامی در مشهد مقدس پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه رهبر معظم انقلاب چیزهای مهمی که باید مردم و مسئولان در سال جدید به آنها توجه کنند را در صحبت های کوتاه شان گنجاندند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تشکر از ایشان به خاطر اظهارات تاریخی شان، گفت: چند نکته از سخنان ایشان که به نظرم مهمترین مطالب آن است را برای شما می گویم؛ یکی از مطالبی که ایشان فرمودند درباره الگوی مصرف و لزوم اصلاح آن بود که البته این همان مسئله اصلی کشور است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به فعالیت مجلس و دولت برای پیگیری این موضوع ابراز امیدواری کرد که مجلس و دولت با صداقت و صمیمیت و به دور از هر گونه حرکت های تشنج زا برنامه ای درست را برای اجرای این مسئله تعریف کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: واقعیت این است که در حال حاضر الگوی مصرف ما درست نیست و بیشتر این موضوع هم به بحث انرژی مربوط می شود؛ حقیقت این است که روال مصرف انرژی در کشور ما با عدل انصاف و به صورت عاقلانه نیست و اسراف بسیار زیادی در این چارچوب مشاهده می شود و ما حقیقتا در این عرصه اسراف می کنیم.

وی یادآور شد: البته اسراف مورد نظر رهبری به اقشار عادی مربوط نیست و آنها مخاطب این بحث نیستند؛ نظر رهبری به مسائل کلان است که باید حالت عاقلانه ای پیدا کند. ضمن اینکه مواظب باشیم از این طریق مردمی که اسراف نمی کنند و حتی بعضا از حق خودشان هم بهره مند نیستند، آسیب نبینند و این کار آسانی نیست؛ چون من این مسائل را می دانم، نسبت به مشکلات بی شمار آن آگاهم و می دانم که کار، کار سختی است؛ لذا تاکید می کنم که این کار بزرگ باید با حضور علمی دانشمندان و متخصصان پایه ریزی و اجرا شود.

رئیس مجلس خبرگان این طرح را طرحی عملی دانست و تصریح کرد: به نظرم این طرح باعث بحران و تشنج نمی شود به شرطی که با تدبیر و متناسب با زمان و مکان انجام شود و ما هم ناامید نیستیم.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به بخش دیگری از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات گفت: مسئله دیگری که ایشان اشاره کرده و درباره آن خیلی صریح هم صحبت کردند ، بحث انتخابات بود که حاوی چند نکته خیلی مهم نیز بود؛ اولا اینکه انتخابات چیزی است که حق مردم است و مردم صاحب آن هستند و رای مردم برای جامعه ما مهم است و ما قدرت و پیروزی مان را از حضور و ایمان مردم گرفته ایم که تبلور این حضور، در انتخابات است.

وی تاکید کرد: قطعا حضور مردم در انتخابات با اطمینان به اینکه رای شان اثر خود را دارد، تضمین خواهد شد به شرط اینکه بر اساس تاکید رهبر انقلاب، مسئولان، انتخابات را صحیح برگزار کنند و شکی نیست که مردم هم خواستار انتخابات صحیح هستند و کسی انتخابات مغلوط نمی خواهد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: بخش دیگر سخن ایشان درباره انتخابات پایان دادن به شایعات با طرح این سخن بود که من از هیچ کس حمایت نمی کنم و یک رای دارم و به هر کس ترجیح دهم، رای خواهم داد، لذا هیچ مسئله ای به حساب ایشان نباید گذاشته شود که از کسی حمایت می کنند یا نمی کنند .

وی افزود: در این خصوص معیار اصلی قانون است و فکر می کنم با صراحتی که رهبری در مشهد سخن گفتند دیگر جای هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد و الان کار نخبگان و رسانه ها و مردم مشاهده انتخابات پرشور ماه های آینده است که پشتوانه عظیمی برای حکومت اسلامی خواهد بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود به بررسی موضوع رابطه با آمریکا در سخنان رهبر معظم انقلاب پرداخت و با توصیف پیام ویدئویی باراک اوباما و کلمات به کار برده شده در آن به عنوان "دم خروس" گفت: این پیامی که از طریق ویدئویی - و نه به طور رسمی - مطرح شد حاوی کلماتی بود که در واقع "دم خروسی" بود که از زیر ردا بیرون آمده باشد.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: اگر قصد مذاکره و ادعای مربوط به آن واقعی بود، لزومی به طرح آن مباحث نبود و طرح موضوعاتی چون تروریسم یا مسائل موشکی نشان داد که رئیس جمهور جدید آمریکا در پی چه چیزی می رود و این درست نیست.

وی با تقدیر از پاسخ رهبر انقلاب به پیام اوباما گفت: البته رهبری هم به این اقدام خوب جواب دادند که ما هیچ تغییری در رفتار شما نمی بینیم، این حرف که همان بحث قبلی است و تنها با ادبیات متفاوت مطرح شده و در واقع این همان حرف امام است که می فرمود اگر آمریکا، آدم شود ما با او مشکلی نخواهیم داشت. این حرف رهبری با آن حرف امام یک چیز است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: آمریکا باید یک حسن نیتی نشان دهد؛ بالاخره آن ها سال هاست که علیه ملت ایران کار کرده اند و لذا امروز باید حسن نیتی نشان دهند؛ ما آن موقع ها می گفتیم که به عنوان حسن نیت اموال به ناحق مسدود شده ایران را آزاد کنید؛ به هر حال تغییر باید در عمل پیدا شود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری برداشت های متفاوت از سخنان رهبری را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: بنابراین موضع رهبر انقلاب در این خصوص موضع جدیدی نبوده و موضع ما از اول انقلاب همین بوده و امروز هم همین است؛ گاهی برخی از آن طرف افتاده اند که این چراغ سبز ایران بوده ولی این حرف، همان سخنان امام است؛ در واقع ما با هیچ کس خصومت نداریم و اگر دولت آمریکا هم درست رفتار کند بنای ما بر خصومت نیست ولی ما طبعا با اشغال و جنایت مخالفیم.

وی افزود: در نهایت به نظرم رهبری خیلی روشن و کوتاه و به خوبی این موضع را مشخص کردند و این چیزی است که همه باید روی آن متفق باشیم و لذا توصیه های ایشان جزو سیاست های واجب الاتباع سال آینده ماست و انشاءالله که بتوانیم در بحران های جهانی با اتکا به این سخنان راه مان را هموار کنیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به سفری که اخیرا به عراق داشته، گفت: سفر هیئت ایرانی و من به عراق اولا نشان داد که عراق در جهت امنیت پیش می رود؛ از سوی دیگر و به لحاظ حضور ایران در عراق واقعا نقطه عطفی بود که به رقم هیاهوی برخی بازماندگان حزب بعث، به طور موفقیت آمیز برگزار شد و ملت عراق به طور یکپارچه جوسازی برخی بازماندگان بعثی مبنی بر اینکه ما مسئول جنگ بوده ایم را رد کرده و با صراحت گفتند که اینها مسئول ختم جنگ بوده اند، نه مسئول جنگ ، این حرف را ما نزدیم و آن ها زدند و درست هم بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: فکر نمی کنم یک مسئولی با هیئتی اینچنین تا کنون در عراق با اعلام قبلی مورد استقبال همه مقامات عراقی قرار گرفته باشد و با همه دیدار کرده باشد .

وی گفت: حس می کنم امروز ملت ایران و عراق با هم هیچ مشکلی ندارند و به آینده نگاه می کنند و امروز جای این است که بیشتر با عراقی ها همدلی کنیم و کمک کنیم مشکلات آنها حل شود.

خطیب نماز جمعه تهران در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد که سال 88 برای جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران و امت اسلامی سالی مبارک باشد.