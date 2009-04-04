بهروز خوشرزم تهیه‌کننده این پروژه به خبرنگار مهر گفت: بعد از تمام شدن تحقیقات فاز اول این مجموعه و جلسه‌ای که داشتیم، تصمیم گرفتیم هشت موضوع را برای تولید فیلم‌های 90 دقیقه‌ای انتخاب کرده و "توفان صحرا" در قالب فیلم‌های‌ تلویزیونی با موضوع تسخیر لانه جاسوسی تهیه شود. فرهاد توحیدی نگارش فیلمنامه‌های این پروژه را به عهده دارد و زمان تولید مشخص نیست.



"توفان صحرا" به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود و ابوالحسن ریاضی، شهین محب‌زاده ماکویی و پدیده برومند تهرانی تحقیقات این پروژه را به عهده دارند.



وی درباره روند تولید مجموعه "زندگی استاد صنعتی" به تهیه‌کنندگی خود، گفت: فرهاد توحیدی خلاصه داستان این مجموعه را نوشته و به زودی نگارش دیالوگ‌ها را آغاز می‌کند.



تحقیقات پروژه "زندگی استاد صنعتی" به سرپرستی شهین محب‌زاده ماکویی با همکاری پدیده برومند تهرانی انجام شده و در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای در سیمافیلم تولید می‌شود. لوکیشن‌های مجموعه در تهران و کرمان است.

استاد صنعتی به تنهایی و با تلاش خودش به مدارج بالا در نقاشی رسید. بهروز خوشرزم تهیه مجموعه تلویزیونی "یک مشت پر عقاب" را در کارنامه دارد.