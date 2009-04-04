دکتر عصمت باروتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: المپیاد فرهنگی در دهه فجر انقلاب اسلامی و المپیاد ورزشی در تعطیلات تابستانی دانشگاهها برگزار می شود.

باروتی خاطرنشان کرد: مکان برگزاری دو المپیاد هنوز نهایی نشده است و پس از مذاکره با دانشگاههای علوم پزشکی داوطلب، میزبان این دو المپیاد مشخص می شود.

به گزارش مهر، اولین دوره المپیاد فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور در سال 87 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و هشتمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

