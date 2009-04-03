به گزارش خبرنگار مهر، قرار است مرحله نیمه نهایی و فینال رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس اواخر اردیبهشت ماه برگزار شود.

مسئولان تیم کشتی امام رضا (ع) قائمشهر مذاکرات نهایی را با " راموز نوزادزه" گرجستانی دارنده مدال طلای جهان در وزن 96کیلوگرم و " رومن آمویان " دارنده مدال برنزالمپیک پکن دروزن 55 کیلوگرم از ارمنستان انجام داده اند و این دو کشتی گیر به احتمال فراوان در مرحله نیمه نهایی و فینال رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی این تیم را همراهی می کنند.

تیم کشتی امام رضا (ع) قائمشهر به عنوان تیم اول گروه دوم، در مرحله نیمه نهایی مقابل تیم شورای شهر و شهرداری بابل تیم دوم گروه یک قرار می گیرد.



