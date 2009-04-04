مهدی لبیبی درباره سیاست امسال رادیو تجارت به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کرده‌اند، برنامه‌هایی با این محوریت در رادیو تجارت تهیه و پخش می‌شود. از سوی دیگر رادیو تجارت در مقایسه با دیگر شبکه‌های رادیویی به این شعار نزدیکتر است، به همین دلیل با محوریت شعار امسال باید برنامه‌های متنوع تهیه ‌کنیم.

وی در ادامه افزود: امیدوارم ساعت پخش برنامه‌های رادیو تجارت تا اردیبهشت ماه افزایش یابد و روزانه به 18 ساعت برسد. در این باره تلاش خود را می‌کنم تا ساعت برنامه‌ها افزوده شود. همان طور که سال گذشته وعده افزایش نمایش‌های رادیویی را در این شبکه داده بودم، تعداد زیادی نمایش با محوریت اقتصاد تهیه شد که بخشی از آن در ایام نوروز روی آنتن رفت و بخشی دیگر به مرور زمان پخش می‌شود.

مدیر رادیو تجارت خاطر نشان ساخت: گفتگوهای چالشی را در این شبکه افزایش می‌دهیم. همچنین برنامه‌هایی با محوریت افق 1404 طراحی و تهیه می‌کنیم تا موانع رسیدن به اهداف را آسیب‌شناسی کنیم. اخبار بورس هم زنده از سالن بورس پخش می‌شود و همزمان با ارائه آخرین اخبار با کارشناسان هم صحبت می‌کنیم و سئوالات مردم را از آنها می‌پرسیم. همچنین بالا و پایین آمدن قیمت‌ها با حضور کارشناسان تحلیل می‌شود.

لبیبی اشاره کرد: امسال برنامه‌های جدید طراحی شده تا پاسخگوی علاقمندان رادیو تجارت باشد. توجه به محتوا و افزایش کیفیت جزو برنامه‌های این شبکه است.