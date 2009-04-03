به گزارش خبرنگار مهر، "اخراجیها 2" از 28 اسفند پارسال در 20 سینما در تهران شامل استقلال، آسیا، پارس، جی، آزادی، اریکه ایرانیان، جوان، پیروزی، فلسطین، پردیس ملت، شاهد و موزه سینما و دهها سینما در شهرستانها اکران عمومی شد و تا دیشب 5/1 میلیارد تومان در تهران و 5/1 میلیارد تومان در شهرستانها فروش داشت.
"اخراجیها 2" دومین ساخته دهنمکی و دنباله فیلم پرفروش "اخراجیها" است. این فیلم داستان اسارت همرزمان مجید سوزوکی را به تصویر میکشد. امین حیایی، محمدرضا شریفینیا، جواد رضویان، شیلا خداداد، مهراوه شریفینیا، اکبر عبدی، ارژنگ امیرفضلی از بازیگران "اخراجیها 2" هستند که در جشنواره فجر جایزه ویژه هیئت داوران بخش نگاه نو را گرفت.
"سوپراستار" به کارگردانی تهمینه میلانی نیز تا دیشب در 24 سینما در تهران 240 میلیون تومان فروخت. این فیلم که بر مبنای فیلمنامهای از میلانی ساخته شده زندگی یک ستاره سینماست که در حاشیههای شهرت غرق شده است.
"سوپراستار" پارسال سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد برای شهاب حسینی از بخش سودای سیمرغ و دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن برای فتانه ملکمحمدی از بخش بینالملل بیست و هفتمین جشنواره فجر را به همراه داشت. پخش فیلمهای "اخراجیها 2" و "سوپراستار" با هدایت فیلم است.
"بیست" ساخته عبدالرضا کاهانی نیز در 15 سینما در تهران 130 میلیون تومان فروخت. این فیلم به تهیهکنندگی پوران درخشنده با بازی پرویز پرستویی، علیرضا خمسه، فرشته صدرعرفایی، مهتاب کرامتی و حبیب رضایی داستان یک رستوران در آستانه تعطیلی است که هر یک از کارکنانش مشکلات عمده دارند.
"وقتی همه خوابیم" به کارگردانی بهرام بیضایی نیز در 18 سینما در تهران 130 میلیون تومان فروش داشت. "وقتی همه خوابیم" یک فیلم در فیلم درباره پشت صحنه سینمای ایران است.
مژده شمسایی، مجید مظفری، شقایق فراهانی، هدایت هاشمی، علیرضا جلالی تبار در این فیلم بازی کردهاند که در جشنواره فجر جوایز سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مخاطبان در بخش بین الملل، سیمرغ بهترین تدوین، طراحی صحنه و لباس و چهرهپردازی را گرفت. پخش فیلمهای "بیست" و "وقتی همه خوابیم" به عهده فیلمایران است.
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