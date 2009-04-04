محمدباقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کارگروه اصلاح الگوی مصرف در وزارت علوم افزود: وزارت علوم در سه محور این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد در محور اول، این وزارتخانه به دلیل مرجعیت علمی که دارد تلاش می کند به لحاظ علمی هماهنگ کننده دستگاههای مختلف کشوری در ساماندهی علمی الگوی مصرف در حوزه های مختلف باشد.

وی رسیدن به راه حل هایی جهت رعایت الگوهای مصرف در ستاد وزارت علوم را نیز یکی دیگر محورهای کارگروه دانست و گفت: استخراج راههای وفادار ماندن به الگوهای مصرف در سطح دانشگاهها نیز یکی دیگر از محورهای مهم کارگروه به شمار می آید.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اضافه کرد: علاوه بر این موارد، معاونت فرهنگی نیز ایده ای دارد و بر اساس آن تلاش می کند الگوی مصرف دانشجویی را تدوین و به عنوان الگویی برای اصلاح مصرف بهینه معرفی شود.

وی گفت: زندگی دانشجویی همواره با الگوی مصرف بهینه همراه است از این رو این نحوه زندگی می تواند الگوی مصرف بهینه باشد.

خرمشاد فرهنگ سازی را یکی دیگر از اموری که در کارگروه اصلاح الگوی مصرف وزارت علوم به آن پرداخته خواهد شد عنوان کرد.