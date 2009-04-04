به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل از تاریخ 29 خردادماه تا 6 تیرماه برگزار می شود. یک هفته پس از اتمام این رقابت‌ها پیکارهای جام باشگاه‌های آسیا در اصفهان برگزار می شود که تیم فولادماهان اصفهان به نمایندگی از کشورمان در این رقابت‌ها حضور پیدا می کند.

تیم فوتسال فولادماهان اصفهان که بیشترین بازیکن را در اردوی تیم ملی کشورمان دارد، برای حضور قدرتمند در پیکارهای آسیایی از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال درخواست کرده است که از همراهی این نفرات با تیم ملی در پیکارهای جایزه بزرگ برزیل ممانعت به عمل آید.

حضور بازیکنان تاثیرگذاری چون وحید شمسایی، محمد هاشم زاده و... در اردوی تیم فولادماهان اصفهان می تواند تیم ملی را با کمبود بازیکنان با تجربه در مسابقات جایزه بزرگ برزیل روبرو کند.

به همین خاطر با درخواست حسین شمس و برای حفظ موقعیت تیم ملی فوتسال کشورمان در رده بین المللی به احتمال فراوان تیم فوتسال امید ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ برزیل شرکت می کند.

کمیته فوتسال طی هفته جاری در خصوص حضور تیم فوتسال امید یا بزرگسالان در تورنمنت برزیل تصمیم گیری خواهد کرد.