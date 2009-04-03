به گزارش خبرگزاری مهر، 6 داوطلب به منظور بازسازی ماموریتی مریخی در مسکو وارد کپسولی فلزی می شوند. این گروه که یک مهندس آلمانی، یک خلبان فرانسوی و 4 نفر روسی آن را تشکیل داده است 105 روز را در اتاقکی معلق در حومه روسیه خواهند گذراند.

این افراد که از میان 5 هزار و 600 نفر دوطلب برگزیده شده اند و طی این دوره قصد دارند آسایش زندگی روزمره خود را رها کنند، هرگز از زمین دور نشده و تنها در شرایطی مشابه معلق قرار خواهند گرفت. این ماموریت شبیه سازی در راستای هدف آمریکا، اروپا و روسیه در ارسال فضانود به سطح مریخ در دهه 2030 شکل گرفته است.

ماموریت این گروه توسط دانشمندان آژانس فضایی اروپا و موسسه پزشکی در مسکو تحت کنترل و نظارت قرار خواهد گرفت. این افراد کنترل ثابتی را از طریق دوربیهای مدار بسته بر روی افراد گروه خواهند داشت.

هدف از انجام این آزمایش تحلیل امکان توانایی همزیستی بشر در محیطی کوچک بدون بروز اختلالات فیزیکی و ذهنی که در موفقیت در ماموریت به مریخ نقشی حیاتی را به عهده دارد، عنوان شده است. مطالعات نشان می دهد که با استفاده از تکنولوژی های کنونی سفر رفت و برگشت به سیاره مریخ به بیش از 18 ماه زمان نیاز خواهد داشت.

به همین دلیل این تجربه قدم اول آزمایشی جاه طلبانه تر خواهد بود که برای ماه دسامبر 2009 برنامه ریزی شده است. طی این تجربه گروهی دیگر از داوطلبان برای 500 روز در محیطی مشابه قرار خواهند گرفت. داوطلبان در آزمایش اول اجازه به همراه آوردند کتاب، دی وی دی و لپ تاپ را داشته و می توانند طی 105 روز اقامت خود از این تجهیزات استفاده کنند.

در عین حال داوطلبان طی 3 ماه اول دوره ماموریت خود می توانند با مرکز کنترل ماموریت و همچنین خانواده های خود ارتباط برقرار کرده و به منظور افزایش واقع گرایی ماموریت، ارتباط با 20 دقیقه تاخیر زمانی صورت خواهد گرفت. این گروه از رژیم و جیره غذایی معینی استفاده کرده و از دستمالهای مرطوب و سیستم بازیافت آب برای حفظ بهداشت استفاده خواهند کرد.

بر اساس گزارش تلگراف، کلاهکهای این اتاقک تا زمان اتمام ماموریت در ماه جولای باز نشده و امکان افزوده شدن هیچ نوع تجهیزاتی به اتاقک وجود نخواهد داشت.