به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، در چهارمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 320 تیم و دو هزار و 739 شرکت کننده حضور دارند که تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته 200 درصد رشد داشته است.

27 تیم در لیگ روباتهای امدادگر واقعی، 12 تیم در لیگ شبیه ساز امدادگر، 23 تیم در لیگ شبیه ساز سه بعدی، 33 تیم در لیگ شبیه ساز دو بعدی، چهار تیم در لیگ واقعیت ترکیبی، 6 تیم در لیگ روباتهای فوتبالیست سایز متوسط، 16 تیم در لیگ فوتبالیست سایز کوچک، 13 تیم در لیگ روبات انسان نما، 9 تیم در لیگ روباتهای خانگی، 14 تیم در لیگ دانش آموزشی یک به یک، 15 تیم در لیگ دانش آموزشی دو به دو، 17 تیم در لیگ امدادگر دانش آموزی و 70 تیم در لیگ مین یاب در سه بخش خودکار، دستی و رقابت فنی در این دوره از مسابقات حضور دارند.

22 تیم خارجی نیز از کشورهای برزیل، پاکستان، هلند، آلمان، چین، آمریکا، عربستان و سوئد در این مسابقات حضور خواهند داشت.

از تعداد کل شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات 771 نفر در بخش دانش آموزی و دو هزار نفر در بخش بزرگسالان حضور دارند. 150 مدرسه، 230 دانشگاه و 87 پژوهشکده از 32 شهر کشور در چهارمین دوره از مسابقات روبوکاپ آزاد ایران حاضر خواهند شد.

برگزاری نخستین سمپوزیوم بین المللی روبوکاپ در کنار مسابقات

در کنار برگزاری چهارمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران نخستین سمپوزیوم بین المللی روبوکاپ نیز در موضوعات روباتیک، پردازش و کنترل حسگرها، تعامل روباتها و انسانها، کاربرد علوم روباتیک و هوش مصنوعی برگزار می شود.