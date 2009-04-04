به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد گزارش آماری موسسه نیلسن EDI نشان می‌دهد سینماهای آلمان در فاصله اول ژانویه تا 22 مارس در مجموع 1/280 میلیون دلار فروش داشتند که در مقایسه با موعد مشابه در سال 2008 پنج درصد کمتر است.

با این حال این آمار نسبت به سه ماه اول سال 2007 (6/220 میلیون دلار)، سال 2006 (3/241 میلیون دلار) و سال 2005 (6/239 میلیون دلار) افزایش نشان می‌دهد. فیلم خون‌آشامی "گرگ و میش" به کارگردانی کاترین هاردویک با 4/2 میلیون بلیت و در مجموع 5/21 میلیون دلار فروش پرفروشترین فیلم سینمای آلمان در سه ماه اول سال 2009 بود.

آمار موسسه نیلسن نشان می‌دهد استودیو برادران وارنر با 1/21 درصد بیشترین سهم را در بازار سینمای آلمان داشت و به دنبال آن فاکس قرن بیستم با 6/13 درصد و والت دیسنی استودیوز موشن پیکچرز با 3/9 درصد قرار گرفتند.