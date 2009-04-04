برنامه تیم های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان/ حضور در تورنمنت های خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان روزهای 20 و21 فروردین ماه در شهرستان بهبهان برگزار می شود. قراراست تیم منتخب ایران با حداقل 10 کشتی گیر اویل اردیبهشت ماه در تورنمنت بین المللی سامورگا چف در روسیه شرکت کند. البته این احتمال وجود دارد که این سفر به دلیل مشکلات خروجی انجام نشود.

همچنین حضور در تورنمنت های بین المللی جام پیروزی ترکیه و جام روز جهانی کودک در استان گیلان که خرداد و تیرماه برگزار می شود از دیگر برنامه های کادر فنی این تیم است. رقابتهای قهرمانی آسیا اوایل مردادماه در هند برگزار می شود.

همچنین مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان روزهای 27 و 28 فروردین ماه درشهرستان گرگان برگزار می شود. قرار است در اولین برنامه تدارکاتی تیم منتخب ایران با حداقل 10 کشتی گیر اویل اردیبهشت ماه در تورنمنت بین المللی آذربایجان در باکو شرکت کند.

حضور در تورنمنت بین المللی جام روز جهانی کودک در استان گیلان که اوایل تیرماه برگزار می شود از دیگر برنامه های تیم کشتی آزاد نوجوانان کشورمان است.

بنا بر اعلام نخودچی سرمربی تیم ملی حضور در تورنمنت های بین المللی جام پیروزی ترکیه بدلیل نزدیکی به زمان امتحانات دانش آموزان امکان پذیر نمی باشد.