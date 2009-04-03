باید در زمینه تحقق اهداف "اصلاح الگوی مصرف" تلاش شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام سید سجاد موسویون در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر زنجان "اصلاح الگوی مصرف" ررا نشات گرفته از احکام اسلامی دانست و افزود: با توجه به شرایط حال حاضر کشور توجه به الگوی مصرف و اجرای موارد مهم موجود در این اصلاح ضروری است.

حجت الاسلام موسویون با تاکید بر اینکه ادارات و دستگاه های دولتی باید در اصلاح الگوی مصرف پیشگام باشند، گفت: در اصلاح الگوی مصرف هم دولت و هم ملت باید نسبت به تحقق این شعار اقدام کنند.

وی با اشاره به برخی ریخت و پاش ها و اسراف ها در مراکز دولتی و مراسم از مسئولان خواست نسبت به اصلاح وضعیت موجود در زمینه هزینه نمودن بیت المال و اموال دولتی تلاش نمایند.

حجت الاسلام موسویون در ادامه به روز 20 فرودین ماه سالروز قطع رابطه ایران اشاره کرد و با تاکید یر اینکه این موضوع موجب اقتدار و استقلال ملت ایران شد، افزود: آنچه امروز ایران اسلامی به آن دست یافته مرهون تلاش، ایثار و اقتدار ملت ایران در عرصه های مختلف است.

وی همچنین ضمن گرامیداشت 14 فروردین ماه روز جهانی کتاب کودک گفت: نقش کتاب به عنوان مربی و همنشین غیر قابل انکار است لذا باید در انتخاب آن به ویژه برای کودکان دقت کنیم.

امام جمعه موقت زنجان در ادامه به وضعی نامطلوب حجاب در جامعه ایران اشاره کرد و هشدار داد: معضل بی حجابی امروز به عنوان اساسی ترین مشکل جامعه ایران تبدیل شده و به سوی فاجعه آمیز شدن حرکت می کند.

امام جمعه موقت زنجان لزوم تلاش مسئولان و خانواده ها را برای جلوگیری از ترویج بی حجابی در کشور را یادآورشد و گفت: مسئولان باید تلاش گسترده ای در قبال وضعیت حجاب در کشور داشته باشند و حافظ آرمان رهبر کبیر انقلاب و خون شهدا باشند.

وی در ادامه با انتقاد از پخش برخی فیلمها و سریالهای خارجی از از جمله سریالهای چینی و ژاپنی خواستار اصلاح روند موجود در رسانه ملی شد و تاکید کرد: پخش برخی سریالهای تلویزینی با فرهنگ اسلامی و ایرانی جامعه ایران مغایرت دارد.