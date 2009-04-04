به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نیکون در تولید محصول جدید خود قدم در مسیر تولید محصولات پاک و دوستدار محیط زیست گذاشته است.

دوربین دو چشمی اکوبینز (ecobins) نام محصول جدید این شرکت است که از شیشه ها و عدسی های بدون ارسنیک و زیستی و بدنه پلاستیکی بدون کلراید و قابل تجزیه و بازیافت تولید شده است. همچنین کیف و بند این دوربین نیز از لاستیک قابل بازیافت و بدون استفاده از رنگدانه های مضر و ناسالم تولید شده است.

بر اساس گزارش گیزمگ، از دیگر خصوصیات قابل توجه این دوربین می توان به پوششهای لاستیکی، کنترل دیوپتر، کنترل و تنظیم لنزها بر اساس توانایی بینایی چشم کاربر، اشاره کرد. در عین حال بسته بندی این محصول نیز 85 درصد از مواد بازیافت شده تولید شده است.