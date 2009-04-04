به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مهندسی فضایی پاراگون در تلاش برای ساختن گلخانه ای است که توانایی انتقال به سطح ماه را داشته باشد. این گلخانه به گونه ای ساخته خواهد شد که بر روی کاوشگر سیاره ماه نصب شده و به سطح قمر زمین سفر کند.

گلخانه به منظور پرورش دانه های گیاه خردل در سطح ماه مورد استفاده قرار خواهد گرفت با امید اینکه بتوان در آینده بر سطح این جرم کیهانی گیاهان با توانایی گل دهی پرورش داد. مشاهده تصویری از گلها بر سطح ماه می تواند انگیزه شگفت انگیزی برای انجام پروازهای فضایی باشد اما شرکت پاراگون علاوه بر این هدف قصد دارد اولین قدم را در مسیر ایجاد سطحی قابل سکونت در ماه با ایجاد چنین گلخانه ای بردارد.

ساخت گلخانه ای که توانایی رشد دادن گیاهان را در سطح ماه داشته باشد و در عین حال به اندازه ای شفاف باشد که بتوان تصاویر زیبایی را از گیاهان قمر زمین به ثبت رساند امری بسیار پیچیده خواهد بود و به تجهیزات فراوانی نیاز خواهد داشت.

نمونه آزمایشی این گلخانه از گنبدی شیشه ای که توسط مواد فلزی به یکدیگر متصل شده است با قطر 9 سانتی متر و ارتفاع 30 سانتی متر که برای رویش 6 گیاه کافی خواهد بود ساخته شده است. با این حال این سازه باید به گونه ای بهبود یابد تا گیاه از قرار گیری در معرض تشعشعات کیهانی و تغییرات بالای حرارتی در امان باشد.

به منظور محافظت از سرمای شدید شب در ماه که مدت آن برابر 14 روز زمینی است گروه تحقیقاتی تصمیم به ارسال دانه های خردل به قمر زمین گرفتند زیرا سرعت رشد در این دانه ها بسیار بالا بوده و طی یک روز ماه که با دو هفته زمین برابری می کند به رشد کامل خواهد رسید.

با این وجود جزئیاتی مانند زمینه رشد گیاه هنوز با علامت های سئوال مواجه است زیرا خاک معمولی به راحتی در محیط ماه از بین می رود و به همین دلیل باید از بستری مقاوم تر و پایدارتر استفاده کرد. زمانبندی رشد نیز در طی ارسال دانه ها و زمان قرار گیری دانه ها بر سطح ماه از اهمیت زیادی برخوردار است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، زمان قطعی آغاز این ماموریت تا کنون آشکار نشده است و ابتدا باید کاوشگر روباتیکی در سال 2014 بر سطح ماه قرار گرفته و تصاویر و اطلاعات دقیقی را از این جرم کیهانی به زمین ارسال کند.