محموله 60 تنی اورانیوم از فرانسه وارد هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری کویت، رادیو رسمی هند امروز به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی این کشور اعلام کرد : اولین محموله از اورانیوم که به آغاز کار تاسیسات و مراکز هسته ای هند کمک می کند، وارد این کشور شد.

به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی هند این کشور به علت کمبود بسیار زیاد سوخت هسته ای با مشکلاتی مواجه است.

ورود این محموله 60 تنی از اورانیوم در چارچوب توافقنامه ای صورت گرفت که هند با فرانسه به امضا رساند و به موجب آن دهلی نو از پاریس 330 تن اورانیوم دریافت خواهد کرد.

دولت هند امیدوار است که نیازهای سوخت هسته ای این کشور بعد از امضای قرارداد هسته ای با آمریکا مرتفع شود. به گونه ای که این قرار داد زمینه امضای قرارداد بین دهلی نو با 45 کشور دیگر دارای سوخت هسته ای را فراهم ساخت.