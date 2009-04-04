پرویز ابوطالب سرمربی پیشین تیم های ملی و کارشناس فوتبال درگفتگو با خبرنگارمهربا بیان این مطلب افزود : آنهایی که علی دایی را برای سرمربیگری تیم ملی ایران انتخاب کردند ، تخصص و علم لازم برای این کار را نداشتند و روانشناسی فوتبال را نمی شناختند. این آقایان غافل بودند که هر بازیکن بزرگی الزاما نمی تواند مربی خوبی باشد.

وی اضافه کرد : در فوتبال امروز دنیا دانش فنی فوتبال 4860 فاکتور اصلی دارد که هر مربی حداقل در طول سه سال می تواند این فاکتورها را کسب کند ولی علی دایی حداکثر 100 فاکتور از این دانش فنی را کسب کرده بود و طبیعی است که او پیش از موعد مسئولیت تیم ملی را پذیرفت و شکست امروز او دور از انتظار نبود.

این کارشناس برجسته فوتبال تاکید کرد: بخشی از گناه امروز دایی برعهده تصمیم شتابزده و احساسی خود او هم هست و وی که در طول زندگی ورزشی اش همواره انتخاب های درست و حرفه ای داشت اینبار در تصمیم گیری عجله کرد.

ابوطالب تاکید کرد: دایی با مربیگری در تیم سایپا راه درستی را در پیش گرفته بود و می توانست با افزایش دانش فنی و تجربی خود در آینده به مربی کاملی تبدیل شود ولی حضور پیش از موعد باعث شد او هم نظیر قلعه نویی به مهره ای سوخته در فوتبال ایران تبدیل شود.

وی با بیان اینکه هر فردی مسئولیت تیم ملی فوتبال ایران را برعهده بگیرد در فوتبال نابود می شود ، تصریح کرد: شما هیچ سرمربی را پیدا نمی کنید که با قبول مربیگری تیم ملی خوشبخت شده باشد چون خیلی ها به این پست حسادت می کنند. انزوای مربیانی نظیر حسین فکری ، پرویز دهداری ، حسن حبیبی ، حشمت مهاجرانی ، اصغر شرفی ، علی پروین ، محمد مایلی کهن و این آخری علی دایی گواه این ادعاست.

ابوطالب ادامه داد: باید اعتراف کنم بخشی از این حسادت ها نیز از سوی خود مسئولان ورزش است. متاسفانه مدیران ارشد ورزش اخلاق حرفه ای در مدیریت عالی اجرایی را نمی دانند و به همین دلیل نمی گذارند تا سرمربی تیم ملی برخلاف نظرات آنها عمل کند.

کارشناس فوتبال کشور اضافه کرد: 25 سال طول می کشد تا دایی به مربی کاملی تبدیل شود و تجربه لازم برای هدایت یک تیم حرفه ای و ملی را بدست آورد.

ابوطالب با بیان اینکه بر اساس تحقیقات فیفا در کشورهای درحال توسعه هیئت دولت و مجلس بیشترین سهم را در موفقیت ورزش اینگونه کشورها دارند ، تصریح کرد : تحقیقات فیفا نشان می دهد دولت و مجلس 35 درصد در موفقیت تیم ملی نقش دارند و سایر عوامل موثر و میزان تاثیرگذاری آنها را مدیریت تخصصی فدراسیون فوتبال (10 درصد)، مربیان و کادر فنی (15 درصد)، بازیکنان ماهر(20 درصد)، تماشاگران (10 درصد)، رسانه های گروهی (5 درصد) و اشتباهات داوری (5 درصد) تشکیل می دهد . بد نیست بدانید در کشورهای پیشرفته مجلس و هیئت دولت هیچ سهمی در موفقیت فوتبال ندارند و آنجا باشگاهها هستند که نقش اصلی را ایفا می کنند و بازیکنان و کادر فنی به ترتیب 50 و 30 درصد سهم دارند.

وی تاکید کرد: متاسفانه سیاست های شناخته شده ورزش جهان را نه نمایندگان محترم مجلس می دانند و نه دولت و طبیعی است این عدم آگاهی سهم بسزایی در ناکامی ورزش و بویژه فوتبال دارد.

این کارشناس فوتبال با بیان اینکه پیش از دیدار ایران و عربستان با دلیل و مدرک به رئیس سازمان تربیت بدنی تضمین داده بودم که ایران در این مسابقه شکست می خورد ادامه داد: متاسفانه با وجود دلایل محکم فنی و علمی که برای شکست تیم ملی ارائه کردم کسی به هشدارهای من توجهی نکرد و اتفاقی که نباید می افتاد، افتاد و حالا تیم ملی در بدترین شرایط قرار گرفته و فدراسیون در بن بست تصمیم گیری افتاده است.

ابوطالب با بیان اینکه از جمع ملی پوشان حاضر تنها سه نفر استانداردهای لازم برای حضور در تیم ملی را دارند و باید نسبت به سایر نفرات تجدید نظر کرد، اذعان داشت: مهدوی کیا و نکونام تنها نفراتی هستند که در تیم فعلی کارایی لازم را دارند و علی کریمی را هم باید به این جمع اضافه کرد. شما خودتان قضاوت کنید آیا این تیم باید به عنوان یکی از دو تیم برتر آسیا به جام جهانی صعود کند؟

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر در خصوص اینکه چه راهکاری را برای عبور از بحران کنونی برای تیم ملی پیشنهاد می کنید اظهار داشت : بنده اعتقادی به شانس ندارم. در فوتبال هیچ موفقیتی بر اساس شانس و حادثه بدست نمی آید . اگر دنبال شانس هستیم همین الان تضمین می کنم که تیم ملی به جام جهانی صعود نمی کند.

ابوطالب ادامه داد : فدراسیون فوتبال باید در اولین فرصت با دعوت از 100 نفر از مربیان و پیشکسوتان و نمایندگان رسانه های گروهی به سمینار تخصصی فوتبال به تعاطی افکار بپردازد و راهکارهای اجرایی برای خروج از بحران فعلی را جستجو کند. در این سمینار همین جمع می تواند سرمربی و کادر فنی را متناسب با شرایطی که در پیش داریم انتخاب کنند مشروط بر اینکه 50 درصد از حق ورودی به جام جهانی به همین کادر فنی اختصاص پیدا کند.

این کارشناس فوتبال تاکید کرد : اگر این اتفاق بیفتد به شما تضمین می دهم که تیم ملی به جام جهانی صعود خواهد کرد . این کار پیش از این در کشورهای برزیل ، آلمان و انگلیس تجربه شده و موفق هم بوده است. فدراسیون فوتبال اگر واقعا به خرد جمعی اعتقاد دارد و آن را در حد شعار نمی داند باید هر چه سریعتر درصدد برپایی چنین سمیناری از کارشناسان و اهالی فوتبال باشد.

وی در پایان یادآور شد: قابلیت و توان نیروی انسانی فوتبال ایران به مراتب بالاتر از تیم های کره جنوبی و شمالی و عربستان است ولی زمانی که هدایت کار بدست متخصصین و افراد مطلع نیست باید هم دچار اینگونه شکست های پیاپی و سرخوردگی ملی شویم . امیدوارم مسئولان فدراسیون فوتبال حداقل برای یکبار هم که شده به نظرات کارشناسان و صاحب نظران فوتبال توجه کنند و حاصل این نگاه تخصصی را با موفقیت تیم ملی ببینند.