اصلاح الگوی مصرف در برنامه پنجم گنجانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم افتتاح بانک مشترک ایران و ونزوئلا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال "مهر" در مورد نامگذاری سال 88 به عنوان سال "اصلاح الگوی مصرف" از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه های اجرایی در این زمینه گفت: یکی از اهداف صریح طرح تحول اقتصادی که از سال گذشته معرفی شد، استفاده بهینه از منابع بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مقام معظم رهبری سال گذشته نیز بر روی طرح تحول اقتصادی و محورهای آن به ویژه طرح هدفمند کردن یارانه ها صحه گذاشتند و امسال نیز بزرگترین سرمایه مورد نیاز برای اجرای این کار را نیز ایشان فراهم کردند.

وی افزود: با نامگذاری امسال به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف، اولویت بخشیدن به بحث استفاده صحیح از منابع مطرح است و ما نیز طبعا در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی، این موضوع را به عنوان موضوع اصلی پیگیری می کنیم.

حسینی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های اجرایی برنامه پنجم توسعه را نیز به اصلاح الگوی مصرف اختصاص می دهیم و این کار بسیار مهم و موثر خواهد بود.

پیگیری لایحه هدفمند کردن یارانه ها

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد نحوه پیگیری لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت در سال جاری نیز گفت: لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار بوده و هست و با آغاز جلسات مجلس در سالجاری با کمیسیون ویژه در این خصوص مشورت خواهیم کرد و کار را دنبال می کنیم.

تشکیل ستاد اجرایی بودجه 88

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد تشکیل ستاد اجرایی بودجه سال 88 در وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: بودجه سال 88 در آخرین روزهای سال گذشته به دولت ابلاغ شد و همه ساله برای اجرای بودجه ضوابط اجرایی تدوین می شود که باید این ضوابط به تصویب هیئت دولت برسد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به شرایط خاصی که در بودجه امسال وجود دارد، باید ملاحظات خاصی را در نظر بگیریم.

حسینی خاطرنشان کرد: طی مشورتهای صورت گرفته، لازم است که بخش عمده درآمدهای بودجه از طریق سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی پیگیری شود.

وی افزود: با توجه به برخی احکام بودجه سال 88 مبنی بر تامین مالی از خارج، ستاد اجرایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا با در نظر گرفتن احکام قانون بودجه، بودجه سال 88 به بهترین نحو ممکن اجرایی و عملیاتی شود.

تشکیل بانک مشترک ایران و ونزوئلا

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد افتتاح بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز اظهار داشت: تشکیل این بانک موجب فراهم شدن خدمات و تسهیلات بانکی میان دو کشور می شود، به نحوی که با کمترین بوروکراسی و بدون واسطه کشورها روابط اقتصادی دو کشور گسترش می یابد.

وی افزود: ایجاد بانک مشترک ایران و ونزوئلا این زمینه را فراهم می کند که بنگاههای اقتصادی دو کشور بتوانند در فعالیتهای اقتصادی دو کشور مشارکت داشته باشند و از خدمات مالی یکدیگر بهره مند شوند.