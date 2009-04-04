به گزارش خبرنگار مهر، نیویورک تایمز اعلام کرد تصاویر ابتدایی و پایانی "آواز گنجشکها" به کارگردانی مجید مجیدی یک شترمرغ را نشان میدهد که همزمان با باز شدن داستان نمادی از عظمت و معمای دنیای طبیعی میشود.
رضا ناجی در صحنهای از فیلم سینمایی "آواز گنجشکها"
"آواز گنجشکها" که از جمعه در آمریکا اکران شده، داستان کریم (رضا ناجی) یک کارگر فقیر است که همراه همسرش نرگس (مریم اکبری) و سه فرزند خود در حومه شهر زندگی میکند. او در طول فیلم روح خود را از دست میدهد و پس از آنکه برای مدتی اسیر وسوسههای دنیای مادی میشود و فصلی را در جهنم میگذراند، آن را بازمییابد.
هرچند "آواز گنجشکها" نشانههای یک درام طبیعتگرایانه را در خود دارد، اما در واقع مجموعهای از درسهای بسیار اخلاقی است. نماینده ایران در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسیزبان اسکار 2008 به جرات مذهبیترین فیلمی است که از مجیدی در آمریکا اکران شده است.
یکی از علائم تصادفی بودن رئالیسم فیلم "آواز گنجشکها" این است که ناجی بازیگر 66 ساله که در "رنگ خدا" نقش پدر پسر نابینا را بازی کرد در این فیلم به نقش مردی 40 ساله ظاهر شده است.
کمی پس از آغاز داستان کریم با بدبیاری مواجه میشود. او کار در یک مزرعه پرورش شترمرغ را از دست میدهد و سپس ناچار میشود برای تعمیر سمعک دختر نوجوان خود به تهران برود و این آغاز دردسرهای تازه اوست.
فیلم در بخشهای میانی زندگی مدرن شهری را به عنوان جهنم روی زمین ترسیم میکند. در نهایت یک حادثه باعث میشود کریم ایمان خود را از نو کشف کند.
"آواز گنجشکها" به عنوان فیلمی در اغلب موارد احساسی در پایان داستانی ساده از ارتباط یک مرد درستکار با خانواده و جامعهاش است. فیلم صحنههایی بسیار زیبا از زندگی روستایی را به تصویر میکشد، نظیر نمایی هوایی از کریم که در صحرا یک در آبی رنگ را به دوش دارد.
در شادترین لحظه فیلم، کریم پشت یک وانت میان بچهها نشسته و آواز میخواند در حالی که چشمانش نیمهباز است و لبخندی به لب دارد. شور و اشتیاق وجدآور او در این صحنه به دل تماشاگر مینشیند.
نظر شما