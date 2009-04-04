عباس خمیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته نظارت ستاد تسهیلات سفر مازندران با عضویت 10 دستگاه اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب اقدام کرد.

وی خاطرنشان کرد: کمیته نظارت قبل از تعطیلات نسبت به تشکیل تیم بازرسی سه نفره اقدام کرد و از توان بازرسی و ارزیابی 17 شهرستان استان استفاده شد.

مسئول ارزیابی ستاد تسهیلات مازندران با اشاره به نامگذاری امسال به نام اصلاح الگوی مصرف بیان داشت: مرحله دوم فعالیت این کمیته بر اساس این رهنمود تنظیم و تدوین شده است.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه ستاد در دومین سال پیاپی در سازمان گردشگری مازندران اضافه کرد: در سال 87 به علت هماهنگی و تعامل خوب دستگاه‌های اجرایی، مازندران مقام نخست را در کشور در ارائه خدمات نوروزی کسب کرد.

خمیری به جمعیت سه میلیون نفری مازندران اشاره کرد و بیان داشت: در نوروز امسال بیش از 9 میلیون مسافر وارد مازندران شدند که بیش از هفت میلیون‌ نفرشان در این استان اقامت کردند.

وی از افزایش 60 درصدی افزایش مسافر نسبت به سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کمیته بازرسی با یک هماهنگی درون سازمانی و تشکیل دو تیم بازرسی جداگانه همه روزه در سطح استان مشغول گشت‌زنی است.

خمیری به قابلیتهای گردشگری مازندران اشاره کرد و گفت: مدیران در برنامه‌ریزی سالانه خود باید اعتبارات ویژه گردشگری را مورد نظر داشته باشند.

وی در پایان از تلاش تمام کمیته‌های ستاد تسهیلات سفر تشکر کرد و یادآور شد: حضور خبرگزاری‌های فارس، مهر و برنا در ستاد تسهیلات سفر از ویژگی‌های امسال ستاد تسهیلات سفر بوده است.