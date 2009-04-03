پایان نیمه اول ؛ برتری برق در مشهد / توقف ذوب آهن و سپاهان برابر قعرنشینان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که نتایج این مسابقات در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:
* مقاومت سپاسی شیراز صفر - پاس همدان صفر
* ابومسلم مشهد صفر - برق شیراز یک
گل: مهدی کریمیان(38) برای برق شیراز
* راه آهن شهرری صفر - مس کرمان صفر
* ذوب آهن اصفهان صفر - پیام خراسان صفر
* پیکان قزوین صفر - فولاد خوزستان صفر
* داماش گیلان یک - سپاهان اصفهان یک
گل ها: آدریانو آلوز(36) برای داماش - مهدی جعفرپور(یک) برای سپاهان
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