هفته سی و یکم لیگ برتر / پایان نیمه اول ؛ برتری برق در مشهد / توقف ذوب آهن و سپاهان برابر قعرنشینان

نیمه نخست دیدارهای هفته سی و یکم لیگ برتر باشگاه های کشور با برتری برق قعرنشین در مشهد و توقف ذوب آهن و سپاهان اصفهان به پایان رسید.