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۱۴ فروردین ۱۳۸۸، ۱۸:۰۷

هفته سی و یکم لیگ برتر /

پایان نیمه اول ؛ برتری برق در مشهد / توقف ذوب آهن و سپاهان برابر قعرنشینان

پایان نیمه اول ؛ برتری برق در مشهد / توقف ذوب آهن و سپاهان برابر قعرنشینان

نیمه نخست دیدارهای هفته سی و یکم لیگ برتر باشگاه های کشور با برتری برق قعرنشین در مشهد و توقف ذوب آهن و سپاهان اصفهان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که نتایج این مسابقات در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:

* مقاومت سپاسی شیراز صفر - پاس همدان صفر

* ابومسلم مشهد صفر - برق شیراز یک
گل: مهدی کریمیان(38) برای برق شیراز

* راه آهن شهرری صفر - مس کرمان صفر

* ذوب آهن اصفهان صفر - پیام خراسان صفر

* پیکان قزوین صفر - فولاد خوزستان صفر

* داماش گیلان یک - سپاهان اصفهان یک
گل ها: آدریانو آلوز(36) برای داماش - مهدی جعفرپور(یک) برای سپاهان

کد مطلب 853923

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