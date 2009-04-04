به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد این دو مربی تیم ملی ابتدای فروردین ماه امسال با فدراسیون فوتبال به پایان رسید و با توجه به برکناری علی دایی از تیم ملی، همکاری این دو مربی با فدراسیون فوتبال را نیز باید پایان یافته تلقی کرد.

اریش روته مولر مربی آلمانی تیم ملی نیز با فدراسیون فوتبال قرارداد یکساله دارد و ادامه همکاری او با تیم ملی به نظر سرمربی آینده تیم ملی بستگی خواهد داشت.

با این شرایط به نظر می رسد پس از ناکامی تیم ملی مقابل عربستان کادرفنی تیم ملی کاملا دستخوش تغییرخواهد شد و تیم ملی در سه دیدار آینده با مربی و حتی سرپرست جدید به کار خود ادامه خواهد داد.

قراراست سرمربی جدید تیم ملی ظرف روزهای آینده پس ازجمع بندی نظرات صاحب نظران و کارشناسان فوتبال از سوی فدراسیون انتخاب شود.

مایلی کهن، قطبی، قلعه نویی ازجمع مربیان ایرانی و تروسیه، دنیزلی ازبین مربیان خارجی گزینه های مطرح برای هدایت تیم ملی به شمار می روند.