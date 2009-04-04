هومن افاضلی مربی و آنالیزور تیم ملی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: خیلی ها وضعیت تیم ملی را تا همین یکسال پیش فراموش کرده اند . تیم ملی قبل از آمدن علی دایی شرایطی داشت که همه دقایق گل نزدن تیم ملی را می شمردند اما دایی با جوانگرایی و ساختن یک تیم جدید آن قدر سطح توقعات را بالا برد که حالا همه انتظار صعود به جام جهانی را دارند.

افاضلی ادامه داد: دایی با شخصیت کاریزماتیکی که داشت تیم را به دنبال خودش می کشید و چنین شخصیتی در فوتبال ایران به این سادگی پیدا نخواهد شد.

وی تاکید کرد: به اعتقاد من دایی تنها کسی بود که می توانست با شهامت و جسارتی که داشت تیم ملی را به جام جهانی ببرد ولی با اولین شکست او را برکنار کردند در حالیکه تیم ملی هنوز شانس صعود به جام جهانی دارد و سرنوشت صعود در دست خودمان است.

مربی پیشین تیم ملی درخصوص وضعیت ادامه همکاری خود با تیم ملی اظهار داشت : قرارداد من با فدراسیون فوتبال اول فروردین ماه امسال به پایان رسید و با توجه به برکناری دایی تصمیمی برای ادامه همکاری با تیم ملی ندارم و برای کادر جدید آرزوی موفقیت می کنم.

افاضلی تاکید کرد: تصور می کنم دیگر زمان آن فرا رسیده تا به عنوان سرمربی در فوتبال ایران کار کنم و اعتقاد دارم پس از سه دوره همکاری مستمر با تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی و حضور در بیش از 100 مسابقه ملی دیگر وقت آن است تا بصورت مستقل سرمربیگری یک تیم فوتبال را برعهده بگیرم.

آنالیزور پیشین تیم ملی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه وی شایستگی لازم برای مربیگری تیم ملی را نداشت و خلاء مربیان بزرگ بر روی نیمکت تیم ملی احساس می شد، تاکید کرد: برای من مهم نیست دیگران چه می گویند. به عنوان عضوی از کادر فنی تمام توان و تجربیاتم را برای موفقیت تیم ملی بکار گرفتم و اگر تیم ملی نتایج لازم را بدست نیاورده نباید به تخریب مربیان پرداخت.

افاضلی ادامه داد : قطعا اگر مورینیو روی نیمکت تیم ملی می نشست وزن نیمکت تیم ملی بالا می رفت ولی همین کادر فنی هم با تیم ملی روند رو به رشدی داشت و حتی اعتقاد دارم می توانست فوتبال ایران را به جام جهانی برساند.

وی یادآور شد: شاید علی دایی در انتخاب من به عنوان مربی و آمالیزور تیم ملی اشتباه کرده باشد ولی آیا بلاژویچ و برانکو هم اشتباه کردند که از من برای همکاری با تیم ملی دعوت کردند؟

افاضلی ادامه داد : لزومی ندارد آدم ها مدام از خودشان تعریف کنند. آنهایی که با اینگونه حرف ها قصد تخریب افراد را دارند بهتر است نگاهی به کارنامه خودشان بیندازند و آنوقت اینگونه اظهارنظر کنند.

وی در پایان گفت : تیم ملی هنوز فرصت صعود به جام جهانی را دارد و امیدوارم فدراسیون فوتبال با انتخاب یک گزینه مناسب کار علی دایی را برای رسیدن تیم به جام جهانی را کامل کند و بنده هم شخصا به عنوان یک هوادار برای کادر جدید تیم ملی آرزوی موفقیت می کنم.