اسکله متروک ترکمن؛ سردرگم بین بندر و تفرجگاه

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این بندر قدیمی به دلیل نبود برنامه جامع و هدفمند میان دو نظریه و طرح بلاتکلیف بوده، هنوز تکلیف این بندر مشخص نیست و زمانی از آن به عنوان بندر نفتی و تجاری و گاهی نیز بندر تفریحی و توریستی نام برده می شود.

در حالیکه حدود 12 سال قبل کلنگ احیای دوباره این بندر به زمین زده شد اما هنوز این بندر در منطقه به صورت متروک باقی مانده است و حسرت روزهاى رونق خود را با وجود آبادانى و توسعه روز به روز دیگر بنادر شمال کشور و بى توجهى به این بندر براى مردمان ترکمن به همراه آورده است.

وجود بازارچه هاى مرزى، همجوارى با همسایگان شمالى، قرار گرفتن در مسیر راه آهن و معافیتهاى مالیاتى تخصیصى براى منطقه از جمله عوامل و امتیازاتی است که لزوم برنامه ریزی برای احیا و رونق دوباره بندر ترکمن را ضروری می سازد.

یک شهروند ترکمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان از برخی بی تدبیریها و کم توجهی ها برای رونق و احیای این بندر قدیمی در منطقه ابراز نارضایتی کرد و گفت: سالها است که این بندر در بلاتکلیفی بسر می برد و تلاشها در این بخش ضعیف است.

جمال ایزدی افزود: توسعه و رونق دوباره این بندر می تواند در رونق اقتصادی منطقه موثر باشد و متولیان امر باید در این زمینه برنامه جامع و هدفمندی ارائه دهند.

وی اظهار داشت: متاسفانه این شهرستان به رغم جاذبه های مختلف از برخی امکانات اولیه بی بهره است و باید برخی زیرساختها از جمله ایجاد و توسعه امکانات رفاهی و خدماتی در آن شکل گیرد.

محمد معصومی دیگر شهروند این شهر گردشگرپذیر گفت: واقع شدن بندر در ساحل زیبا و پرجاذبه خزر موجب می شود تا هرساله گردشگران زیادی برای بهره مندی از این مواهب طبیعی به منطقه سفر کنند.

وی افزود: اهالی منطقه سالهای سالهای در حسرت رونق دوباره این بندر قدیمی باقی مانده اند و باید برای تحقق این آروزی مردم برنامه ریزی شود زیرا هر روز بر شمار بیکاران در منطقه افزوده می شود در حالیکه با توسعه این بندر و فعالیت دوباره آن می توان بخشی از افراد جویای کار را مشغول به کار کرد.

به گفته این شهروند، شهرستان بندرترکمن واقع در کنار دریاى زیباى خزر و با وجود بازدید سالانه صدها هزار گردشگر از اقصى نقاط ایران و جهان، هتل، مهمانپذیر و حتى آلاچیقى براى ماندن ندارد.

معصومی یادآور شد: زیبایى هاى بکر و ناشناخته باوجود شهرت جهانى این شهرستان به دلیل نبود برخی امکانات اقامتی، سفر به این منطقه را برای گردشگران تلخ می کند و با تمام جذابیت هایى که دارد امکانات اقامتى مناسب براى مسافرانش ندارد.

فرماندار بندر ترکمن در این زمینه گفت: اقدام هایى نظیر فعال سازى اسکله بندر ترکمن، ساماندهى مناطق مناسب جذب گردشگران، ایجاد بندر خواجه نفس و بررسى سرمایه گذارى در تالاب هاى منطقه براى ایجاد زیرساختى مناسب در دست پیگیرى و انجام است.

حاجی گلدی کر افزود: با توجه به تاخیر حدود 10 ساله و عدم توجیه اقتصادی و مشکلات سخت افزاری به وجود آمده در راه اندازی اسکله بندرترکمن پیشنهاد می شود که کاربری این بندر به سایت توریستی و سیاحتی تغییر یابد.

وی اظهار داشت: متولیان امر باید برای تحقق این هدف برنامه ریزی لازم داشته باشند و برای تکمیل این طرح نیاز به تعامل مطلوب و همه جانبه است.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به گردشگرپذیر بودن این شهر باید از پتانسیلهای موجود برای فراهم شدن زیرساختهای صنعت گردشگری بهره برد و سرمایه گذاری برروی صنعت گردشگری در درازمدت جواب می دهد و باید این صنعت پاک توسعه یابد.

حاجی گلدی کر یادآور شد: جاذبه های تاریخی و فرهنگی زیادی در این شهرستان وجود دارد که موجب می شود تا سالانه گردشگران زیادی به این شهرستان سفر کنند.

فرماندار بندر ترکمن عنوان کرد: با وجود بازدیدکنندگان در تمامى طول سال همچنین دریا، تالاب و دشت نیز زمینه را براى گسترش ورزشهایى نظیر اسکى روى آب، دریانوردى، شکار و ورزشهاى ساحلى در منطقه فراهم کرده که نیاز به ورود سرمایه گذاران در این بخش دارد.

وی یادآور شد: نبود هتلهاى مناسب براى گردشگران سبب شده با وجود جاذبه هاى دیدنى و فراوان میزان ماندگارى مسافر در این شهرستان چندان خوب نباشد و بسیارى از آنها ناچارند براى دیدار از نقاط گردشگرى این شهر، به پارکها و حاشیه سواحل و خیابانها پناه آورند که ساختن هتلهاى مناسب با چشم اندازى به خلیج گرگان مى تواند این مشکل را رفع و به مهمان نوازى از مسافران در استان کمک شایانى کند.

این بندر در کنار ساحل آرام خلیج گرگان فقط ۱۵ دقیقه با کوه هاى پوشیده از جنگل البرز شرقى و ۲۰ دقیقه با مناطق بیابانى شمال گلستان فاصله دارد و با توسعه آن تحول و پویایی در اقتصاد روبه رکود این شهرستان ایجاد می شود.

شهرستان بندر ترکمن بیش از 125 هزار نفر جمعیت دارد.